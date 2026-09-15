„Numuštas dronas karine prasme reiškia, kad efektas pasiektas, o jis pasiekiamas tuomet, kai laikomės procedūrų, veikiame kartu su kitomis institucijomis ir atėjus reikiamam momentui nedvejodami spaudžiame raketos paleidimo mygtuką. Su kiekvienu priešiško objekto pasirodymu Lietuvos danguje tvarkosi visa eilė tarnybų, nuo kariuomenės ir sąjungininkų naikintuvų iki gyventojų perspėjimo ir institucijų koordinavimo. Taikinys sekamas, vyksta koordinacija, naikintuvai užvesti, aktyvuojamas gyventojų perspėjimas, jei taikinys atpažįstamas – lemiamu momentu atliekamas kovinis šūvis, tada tvarkomasi su potencialiai pavojingomis liekanomis, netrukus viskas bus sušluota, išvežta ir gyvensim toliau kaip gyvenę. Dronų, kaip ir kitokių provokacijų, pastaruoju metu netrūksta, net ir šiandien atžymų radare matėsi daugiau, tačiau naikintuvai grėsmės neidentifikavo, grįžo ir viskas. Tačiau galime konstatuoti, nors dronai kartais nekrenta, kartais krenta, bet mechanizmas veikia ir jį palaiko viešai nematomi žmonės, dedikavę savo gyvenimus tarnybai. Jie dirba, bendradarbiauja ir koordinuojasi ir kiekvieną dieną lietuviškas riešutas kaip kieno dantims darosi per kietas. Tai paprastas „ačiū nuo kariuomenės visiems kolegoms už tai“, – rašė kariuomenė.
Po drono numušimo – naujausia informacija iš kariuomenės
2026-09-15 15:16
„Po visos dienos informacijos trumpai primename, kad iš esmės niekas nepasikeitė. Ukraina ir rusija keičiasi nuotoliniais smūgiais, dronai patenka į kaimynines šalis, taip pat ir pas mus“, – antradienio popietę feisbuke rašė Lietuvos kariuomenė.
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