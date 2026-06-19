Pedagogė sveikino Putiną su gimtadieniu: po kilusio šaršalo ji ėmėsi veiksmų

D. Lukas pasakojo, kad kai dirbo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, sulaukė kelių pranešimų apie mokytojas, kurios socialiniuose tinkluose garbino Rusiją, neigė karą Ukrainoje, skleidė propagandą. „Visada apie tai paviešindavau, perduodavau informaciją mokykloms, savivaldybei. Netikėta ir pikta, kad tokių mokytojų vis dar yra ir apie tai sulaukiu žinučių. Vilkaviškio anglų kalbos mokytoja Irada Miltinienė aktyviai išsako nuomonę „Facebook“ profilyje „We love Russia“ (Mes mylime Rusiją, liet., aut.past). Čia ji dėjo širdelę, reaguodama į klausimą, ar ji remia Putiną. Taip pat pati parašė jam sveikinimą rusų kalba su gimtadieniu. Paskambinau mokytojai, tikėdamasis išgirsti, kad įvyko koks nesusipratimas, klaida, kad mokytoja ją pripažins. Deja, išgirdau ne tai. Mokytoja mano, kad nieko blogo nedaro, nes savo meilės rusijai ir putinui neskleidžia mokykloje. Aš taip nemanau. Man sunkiai suvokiama, kaip mokytoja gali taip mąstyti. Kaip galima sveikinti teroristinės valstybės vadą, kurio valia jau žuvo šimtai tūkstančių niekuo nekaltų ukrainiečių?“ – stebėjosi kaunietis.
D. Luko pokalbis su I. Miltiniene:
Mokyklos dar 2022 metais yra gavusios ministerijos parengtas rekomendacijas, kaip elgtis tokiais atvejais.
Vyras priminė, kad Baudžiamajame kodekse numatoma, kad tas, kas viešai pritarė Lietuvos ar Europos Sąjungos teisės aktais ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
„Nors Baudžiamajame kodekse neužsimenama apie karą Ukrainoje, tačiau 2022 m. balandžio 12 d. priimtoje rezoliucijoje Seimas siūlo Rusijos vykdomus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui kvalifikuoti kaip ukrainiečių tautos genocidą. Konstitucija draudžia karo propagandą, joje taip pat nustatyta, kad laisvė reikšti įsitikinimus nesuderinama su tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“, – feisbuke skelbė D. Lukas, leidęs savo įrašais pasidalyti su portalo skaitytojais.
Penktadienį D. Lukas pasidalijo informacija ir publikacija, kad mokytoja išėjo iš darbo Vilkaviškio pradinėje mokykloje ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. „Teroristinę rusiją garbinantiems pedagogams negalima leisti dirbti su vaikais. Ar juolab su ukrainiečių vaikais“, – teigė D. Lukas.
Jis portalui kauno.diena.lt pridūrė: „Čia trečia mokytoja, kuri po tokių atvejų palieka mokyklą. Manau, kad su vaikais negali dirbti Rusiją garbinantys, jos teroristinę veiklą palaikantys mokytojai. O ji dar dirbo ir su ukrainiečių vaikais stovykloje. Bandau suvokti, kas dedasi jos galvoje, kai kalba su ukrainiečiais vaikais, kurie Lietuvoje atsidūrė tik dėl V. Putino žiaurumo, kurį ji sveikina su gimtadieniu“.
Portalas penktadienį susisiekė su pedagoge I. Miltiniene. „Su žurnalistais nekalbėsiu“, – trumpai tarstelėjo mokytoja ir padėjo telefono ragelį.
Tačiau portalui žinią, kad pedagogė parašė prašymus išeiti iš darbo, patvirtino mokyklos, vaikų ir jaunimo centro bei savivaldybės atstovai.
„Kitą savaitę ji bus atleista iš darbo. Mes su ja kalbėjome, ji supranta, ką padarė. Ji – labai gera mokytoja, labai gaila, kad taip išėjo. Ji nei vaikams, nei darbuotojams savo nuomonės nereiškė, – teigė Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė. – Nesupratau, kas čia įvyko, galvojau, kad dirbtinis intelektas čia viską sukūrė.“
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena Čepaitė taip pat teigė, kad pedagogė pati parašė prašymą išeiti iš darbo.
„Susitarėme, kada ji atliks darbus, kuriuos turi atlikti, bet ne su vaikais. Liepos mėnesį mokytoja jau nedirbs. Mes užklausėme Valstybės saugumo departamento, kiek tai (mokytojos elgesys, aut.pat.) yra žalinga, kol kas nesulaukėme atsakymo. Dabar ji dirba nuotoliu, su vaikais nekontaktuoja. Mokytoja supranta, kad susiklosčiusi situacija yra bloga, dėl šios priežasties ir nori išeiti iš darbo. Mokytoja niekada darbe tokiomis temomis nekalbėjo, tiek, kiek matėme ją viešoje erdvėje, feisbuke, tokių įrašų nebuvo. Tai buvo labai netikėta, nes mokytoja buvo gera, vaikai ją myli, savo dėstomą dalyką ji išmano“, – pasakojo E. Čepaitė.
Mokytoja dėstė anglų kalbą, dirbo ir su ukrainiečių vaikais. „Ji savo pažiūrų neskelbė“, – dar kartą pridūrė E. Čepaitė.
Kaip susiklosčiusią situaciją vertina Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Žydrė Žilinskienė? „Aš, matyt, ne iki galo pažinau šią mokytoją. Apie jos darbą, santykį su vaikais, apie jos profesinį pasirengimą galiu atsiliepti tik teigiamai ir vertinu ją labai gerai, o tos kitos pusės aš nežinojau“, – teigė Ž. Žilinskienė. Savivaldybės atstovė pridūrė, kad toks atvejis per jos darbo laikotarpį yra pirmas.