Paskutinį kartą dar žemesnė oro temperatūra buvo išmatuota prieš dvejus metus

Pirmadienio vakarą ir antradienio naktį įvairiose vietovėse tautiečiai fiksavo Šiaurės pašvaistę ir akį traukiančiais vaizdais dalijosi socialiniuose tinkluose.
„Ryškiau sužibo Šiaurės pašvaistė. Eikit laukan pasižiūrėti, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika, vėliau pridūręs. – Spalvinga metų pradžia.“
Tiesa, tautiečių akį traukė ne tik Šiaurės pašvaistė, bet ir termometrų užfiksuoti skaičiai.
„Šalčininkų rajonas – 27 laipsniai šalčio. 6.30 val.“, – antradienio ryte feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė Svetlana.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba antradienio rytą paskelbė, kad antradienį tekant Saulei Molėtuose oro temperatūra nukrito net iki 24,3 laipsnių šalčio.
„Paskutinį kartą dar žemesnė oro temperatūra Lietuvoje buvo išmatuota tik prieš daugiau nei du metus (2024-01-08) Zarasuose, kuomet šalo iki 28 laipsnių. Vis dėlto, iki sausio 20-osios šalčio rekordo išmatavimo dar daug trūko: lygiai prieš 20 metų (2006-01-20) Dūkšte (Ignalinos r.) šią dieną šalo iki 29,3 laipsnio. Primename, jog speigai (30 laipsnių šalčio) Lietuvoje nepasitaiko beveik 14 metų (paskutinį kartą toks reiškinys buvo tik 2012 m. vasarį)“, – pranešė meteorologai.
Pirmadienis buvo sausas ir saulėtas. Be sniego. Aukščiausia oro temperatūra 6–12, šiaurės vakaruose 3–5 laipsniai šalčio. Naktis irgi buvo sausa. Žemiausia oro temperatūra 14–19, vietomis šalo iki 20–24 laipsnių šalčio. Pajūryje temperatūra buvo nukritusi iki 12–14 laipsnių šalčio.
Prognozuojama, kad antradienio dieną nesnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra 5–10, vietomis 11–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienį sniego nenumatoma. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 14–19, vietomis 20–23 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17, kai kur iki 19 laipsnių šalčio, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 18 cm per parą. Nemune ties Druskininkais kilimas, iki 15 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis galimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 18–23 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
Naujausi komentarai