Orai: šaltis ir toliau nesitrauks

„Sekmadienis buvo sausas ir saulėtas. Aukščiausia oro temperatūra 6–12 laipsnių šalčio. Naktis be sniego. Žemiausia oro temperatūra 12–17, Pietryčių Lietuvoje vietomis iki 20–22 laipsnių šalčio. Šilčiausia buvo vakariniuose rajonuose, kur vietomis temperatūra nenukrito žemiau 10–11 laipsnių šalčio.
Šalčiausia naktis buvo Varėnoje, čia paryčiais šalo iki -22,0 °C“, – skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Orų prognozė
Sinoptikai pateikė naujausią orų prognozę.
„Pirmadienio dieną nesnigs. Vietomis šerkšnas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra 6–11 laipsnių šalčio.
Antradienį sniego nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 14–19, vietomis iki 24, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienį sniego tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 15–20, vietomis iki 24, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 11 cm per parą. Bartuvoje ties Skuodu kilimas, iki 24 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis galimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 18–23 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad sausio 13 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę daugelyje šalies miestų – Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje ir Kėdainiuose. Tiek šiandien, tiek ir rytoj, vis dar vyraus nepalankios sąlygos teršalams sklaidytis ir aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis išliks aukštas. Prastos oro kokybės priežastys – vietiniai šaltiniai: šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse ir individualiuose namuose bei intensyvaus transporto eismo keliama tarša. Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – rašė sinoptikai.
Naujausi komentarai