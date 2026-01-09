Paskelbtas 2026 metų karo prievolininkų sąrašas

Jis prieinamas svetainėje karys.lt. Kiekvienas į sąrašą patekęs asmuo gali pasitikrinti savo statusą ir rasti individualius nurodymus: jų įvykdymo terminus, priskirtą regioninę karo komendantūrą bei jos kontaktinę informaciją.
Kariuomenės teigimu, jau iki sąrašo paskelbimo savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą užsirašė apie 3,8 tūkst. jaunuolių.
Į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių.
Taip pat 650 karo prievolininkų buvo pakviesti tarnauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, o 450 jaunuolių buvo pašaukta į 90–120 dienų trukmės tarnybą pagal pagrindinio karinimo rengimo arba karinės specialybės suteikimo programas, kuri truks trejus metus.
Be kita ko, 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, buvo pakviesti atlikti trijų mėnesių tarnybą.
