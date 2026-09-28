Pasigedo vieno iš trijų pasieniečių sraigtasparnių: tarnyba pateikė paaiškinimą

„Visi trys sraigtasparniai yra, šiuo metu tikrai jokių nėra nei techninių problemų, nei nieko. Apie pardavimus čia net negalima ir kalbėti, nes nieks to daryti nesiruošia“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (VAITĮPS) anksčiau pirmadienį pranešė, jog 2025 metais VSAT skelbė įsigijusi tris naujus sraigtasparnius, kurių bendra vertė siekė apie 57 mln. eurų.
Profesinė sąjunga teigia turinti duomenų, kad šiuo metu eksploatuojami tik du iš jų. VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas taip pat pabrėžė gavęs informacijos, esą vienas VSAT vado pavaduotojų galėjo nurodyti pradėti procedūras vieną sraigtasparnį parduoti aukcione, tačiau Aviacijos valdybos vadovas atsisakė tai daryti.
Apie pardavimus čia net negalima ir kalbėti, nes nieks to daryti nesiruošia.
„Kalbame apie milijonus eurų kainuojantį valstybės turtą, todėl klausimas labai paprastas – kur yra trečiasis VSAT sraigtasparnis? Jei jis remontuojamas, kur, kiek laiko, už kiek? Kada jis grįš rikiuotėn? Kodėl apie tai nėra aiškios informacijos?“ – klausė VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.
VSAT šią informaciją vadina netikslia ir stebėjosi jos kilme.
„Tai gali žmonės kreiptis į tarnybą ir paklausti, vienas skambutis, keli klausimai, ar sraigtasparniai skraido, ar jie sveiki ir ar ruošiasi vieną parduoti, bet dabar čia nuspręsta bandyti tą netikslią informaciją viešinti“, – teigė G. Mišutis.
Jis pabrėžė, jog visi trys sraigtasparniai yra bazuojami Trakų rajone, Paluknių kaime ir kasdien vykdo užduotis.
Pasak VSAT atstovo, sraigtasparniai naudojami Kaliningrado tranzito kontrolei, sienos apsaugai, patruliniams skrydžiams ir dalyvavimui įvairiose operacijose.
„Tam, kam nupirkti, tam ir sėkmingai naudojami. Modernūs sraigtasparniai kasdienei pasieniečių veiklai ir kitoms institucijoms netgi pagalbai, jeigu prireikia“, – kalbėjo G. Mišutis.
Naujausi komentarai