Pasienyje su Baltarusija apgręžti 63 neteisėti migrantai – daugiausia per trejus metus

Pasieniečių duomenimis, tai yra didžiausias per parą apgręžtų migrantų skaičius nuo 2022-ųjų rudens.
„Čia yra didžiausias skaičius nuo 2022 metų spalio 25 dienos, tai yra per trejus metus. Tuomet buvo apgręžtas 81 migrantas ir nuo to laiko tokio skaičiaus kaip praėjusią parą nebuvo“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.
Pasak jo, netipiška, kad asmenys mėgino trumpame pasienio ruože Lazdijų rajone į šalį brautis didelėmis grupėmis.
„Iškart po vidudienio maždaug vienoje vietoje prie sienos pasirodė 32 neteisėti migrantai vyrai, tai labai didelė grupė. Po dviejų minučių už puskilometrio pasirodė dar 27, iš miško išėjo. Dar po dešimties minučių už poros kilometrų dar trys“, – nurodė G. Mišutis.
Jo teigimu, 62 migrantai vienu metu trumpoje atkarpoje pasirodė galimai siekiant apkrauti pasieniečių pajėgas ir taip padidinti šansus įsiveržti į Lietuvą.
„Tikėtina, kad čia yra taktiškai taip pareguliuota, kad pajėgos nespėtų reaguoti ir tikimybė didesnė didelei grupei prasibrauti. Bet Kapčiamiesčio pasieniečiai vakar reagavo praktiškai idealiai, visus tris taškus sugebėjo su tarnybiniais visureigiais patruliai uždengti“, – sakė VSAT atstovas.
Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 23 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį neįleido 51 užsieniečio.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
