Pasauliniame universitetų reitinge lyderiu išlieka VU, pozicijas gerina KTU

Pernai universitetas reitinge užėmė 446 vietą, užpernai – 439.
Anot VU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovės Aurelijos Vernickaitės, metiniai pozicijų svyravimai yra natūrali itin konkurencingos tarptautinės aukštojo mokslo aplinkos dalis.
„Reitingas yra santykinis – universitetų pozicijos jame priklauso ne tik nuo pačios institucijos rezultatų, bet ir nuo kitų universitetų pasiekimų, metodologinių pokyčių bei kasmet kintančios vertinamų institucijų sudėties, kitų valstybių investicijų į lyderiaujančias mokslo institucijas, strateginio tos valstybės požiūrio“, – komentare BNS teigė universiteto atstovė.
„Vertindami rezultatus daugiausia dėmesio skiriame ne vien bendrai vietai reitinge, bet ir atskirų rodiklių tendencijoms“, – pabrėžė ji.
Anot VU atstovės, šiemet itin džiugina rezultatai su absolventų karjera susijusiuose rodikliuose: pagal įsidarbinimo kriterijų VU užima 107 vietą pasaulyje, o pagal darbdavių reputacijos rodiklį pakilo 96 pozicijomis ir užima 400 vietą.
A. Vernickaitės teigimu, tarptautiniai reitingai vertinami kaip svarbus palyginamasis įrankis, padedantis identifikuoti stiprybes ir tobulintinas sritis.
„Vis dėlto, svarbiausiais universiteto veiklos rezultatais išlieka aukšta studijų kokybė, mokslo pažanga ir kuriama vertė visuomenei. Nuolatinis nuoseklus kilimas tokiuose reitinguose susijęs ir su valstybės strateginiu veikimu bei įsipareigojimu lyderiams“, – tikino ji.
Iš viso į universitetų reitingą pateko penkios šalies aukštosios mokyklos.
Antroje vietoje tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų įsitvirtino Kauno technologijos universitetas (KTU), į trečią vietą nustūmęs Vytauto Didžiojo universitetą (VDU).
Praėjusiais metais abi įstaigos buvo reitinguojamos 741–750 pozicijose. Šiemet KTU užima 696 vietą, o VDU reitinguojamas tarp 751–760 pozicijų.
Reitinguose pakilo ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas – praėjusiais metais jis buvo reitinguojamas tarp 851–900 pozicijų, šiemet – 791–800.
Mykolo Romerio universitetas išlaikė tą pačią vietą ir yra reitinguojamas tarp 1001–1200 pozicijų.
Sudarant QS pasaulio universitetų reitingus, aukštojo mokslo institucijos iš viso vertinamos pagal devynis kriterijus: akademinę reputaciją, reputaciją tarp darbdavių, absolventų įsidarbinimą, mokslinių darbų citavimo rodiklį, studentų ir dėstytojų skaičiaus santykį padaliniuose, užsienio dėstytojų dalį, universiteto tarptautinį tyrimų tinklą, užsienio studentų skaičių ir tvarumą.
Iš viso šių metų reitinge įvertinta 8,8 tūkst. institucijų iš 106 valstybių, tačiau į reitingus pateko tik 1504.
Aukščiausias pozicijas šiemet, kaip ir praėjusiais metais, reitinge užėmė Masačusetso technologijos institutas, Londono imperatoriškasis koledžas, Stanfordo, Oksfordo, Harvardo, Kembridžo universitetai.
(be temos)
(be temos)