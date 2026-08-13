Parapijietė prabilo apie skaudžią patirtį su kaltinamu kunigu

„Šoke. Aš va neseniai perskaičiau feisbuke. Net nepagalvojau, tad šiurpas eina per rankas. Kažkaip buvo geras“, – kalbėjo vietos gyventoja.
Kalesninkuose, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, tarnavo seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas T. Švedavičius.
Prokurorai kunigą kaltina išprievartavus mažametį, dukart prievartavus nepilnametį, trylika kartų įtraukus vaiką ar vaikus girtauti, devynis kartus išnaudojus juos pornografijai, keturis kartus tvirkinus jaunesnius nei 16-os metų vaikus ir tris kartus lytinę aistrą su nepilnamečiais tenkinus už atlygį.
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Tiesa, apie Kalesninkuose dirbusį kunigą gyventojai iki šiol buvo susidarę visai kitokį įspūdį.
„Negaliu patikėti, nes jis buvo labai geras žmogus ir visiems padėdavo kaime. Jis labai gražiai mišias vedė, koncertus traukė“, – pasakojo moteris.
Vis dėlto gyventojams pasirodė keista tai, kad aštuonerius metus parapijoje dirbęs kunigas buvo greitai iškraustytas. Be to, atleidimo priežasties niekas nesužinojo.
„Viskas gerai, o per porą dienų išvijo jį“, – neslėpė pašnekovas.
Pasikalbėti su dabar parapijoje dirbančiu klebonu LNK žurnalistams nepavyko. Telefonu jis pasakė, kad tokį žmogų žino, tačiau artimai bendrauti neteko.
Vienas Kalesninkų gyventojas papasakojo, kad puolęs kunigas vis dėlto galėjo turėti tamsių paslapčių.
„Čia buvo tokių kalbų, kad jis ten su merginomis. Su narkotikais taip pat buvo kalbų“, – teigė gyventojas.
Tiesa, kiti tikino esą nieko panašaus negirdėję.
„Kaime tokių kalbų nebuvo niekada. Čia kiekvienas parapijietis pasakys, kad nebuvo tokių kalbų“, – tvirtino moteris.
Paskutinė kunigo T. Švedavičiaus ganytojiškoji stotelė buvo Dubičių parapija. Čia jis dirbo iki pernai gruodžio.
Dubičių žmonės apie sunkiais nusikaltimais kaltinamą dvasininką žurnalistams kalbėjo nenoriai.
„Jis mano vyrą palaidojo. Baisiai elgėsi per mėnesines“, – pasakojo vietos gyventoja Regina.
Moteris pastebėjo ir dar vieną sutapimą.
„Galiu tik tiek pasakyti, jog kada jis atvažiavo čia kunigauti, nors aš netikiu tokiomis nesąmonėmis, bet pradėjo mirti žmonės“, – sakė ji.
Kai kurie, išgirdę, kad kunigas galėjo prievartauti vaikus, net suabejojo savo tikėjimu.
„Čia kaip perkūnas iš giedro dangaus. Jei taip ir toliau, tuomet laidosiuosi be kunigo. Tikrai nebetikiu jau niekuo“, – kalbėjo vietos gyventojas.
Generalinė prokuratūra teismui taip pat perdavė dar vieną bylą, kurioje kaltinimai pareikšti kitam kunigui – 51-erių Ryšardui Peciunui. Jis įtariamas pornografijos disponavimu.
(be temos)
(be temos)
(be temos)