Panevėžyje pradedamas buvusios autobusų stoties teritorijos pertvarkymas

Kaip antradienį pranešė savivaldybė, taip pat bus modernizuota aplink esanti infrastruktūra: atnaujintos gatvės, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, sutvarkyti želdynai bei inžineriniai tinklai.
Darbai numatomi V. Kudirkos gatvėje, Ukmergės gatvės atkarpoje nuo Laisvės aikštės iki J. Basanavičiaus gatvės, Savanorių aikštėje bei J. Basanavičiaus gatvės prieigose.
Darbai bus pradedami savivaldybei su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašius Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Panevėžio miesto autobusų stoties prieigų urbanizuotos teritorijos konversija į žaliąją erdvę ir reikalingos susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“ sutartį.
Miesto merė Loreta Masiliūnienė teigė, jog Panevėžio erdvės keičiamos taip, kad tarnautų žmonėms.
„Buvusi autobusų stoties teritorija ilgus metus buvo tranzitinė erdvė, skirta judėjimui. Dabar ji įgaus visai kitą prasmę – čia atsiras gyva, žalia, jauki miesto aikštė, kur susitinka bendruomenė, kultūra ir kasdienis miesto ritmas. Tai erdvė, kuri kalbės apie šiandienos Panevėžį – atvirą, patogų ir kuriantį. Tokį miestą, kaip mes“, – cituojama ji.
Bendra projekto vertė – daugiau nei 4,1 mln. eurų, iš jų 3,499 mln. eurų finansuoja ES fondai. Likusi dalis – savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimą planuojama baigti iki 2028 metų pabaigos.
