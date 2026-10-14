Orų prognozė: trečiadienį – lietus, stiprus vėjas

Trečiadienio dieną daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje apie 10, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 13 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nevėžyje ties Babtais – iki 46 cm, Minijoje ties Priekule – iki 44 cm, Upitoje ties Eidukais – iki 38 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 28 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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