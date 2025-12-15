 Orai: savaitė bus debesuota, bet šilta

Orai: savaitė bus debesuota, bet šilta

2025-12-15 16:39
Karolina Konopackienė (ELTA)

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus debesuoti, daugiausia sausi ir gana šilti orai, o temperatūra dienomis sieks kelis laipsnius šilumos, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.

Orai: savaitė bus debesuota, bet šilta
Orai: savaitė bus debesuota, bet šilta / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak jos, antradienio naktį daug kur bus debesuota, be žymesnių kritulių.

„Drėgnose vietose pašalus susidarys plikledis, o  kai kur, daugiausia pietrytiniuose, pietiniuose rajonuose, suboluos rūkas“, – pažymi T. Kaunienė. Naktį vyraus pietvakarių, pietų vėjas, kurio gūsiai sieks 6–11 m/s. Tuo metu termometrai paryčiu rodys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.

Dieną dangus daug kur bus debesuotas, pietvakariniuose rajonuose – su pragiedruliais. Kritulių tikimybė visai sumenks. Vėjas laikysis pietvakarių, pietų, 5–10 m/s, o aukščiausia temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos.

Trečiadienį debesų padaugės, tačiau kritulių tikimybė išliks menka.

„Pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną oras vėl sušils iki 1–6 laipsnių“, – teigia sinoptikė.

Ketvirtadienį dangus bus daugiausia debesuotas, kritulių nenumatoma. Pasak T. Kaunienės, oro temperatūra tiek naktį, tiek dieną taip pat išliks teigiama.

„Temperatūra naktį didesnėje krašto dalyje nedaug nutols nuo 0 laipsnių, tik pajūryje bus apie 2–4 laipsnius šilumos. Dieną šalyje vyraus 2–5 laipsnių šiluma, pajūryje bus laipsniu kitu šilčiau“, – prognozuoja ji.

Atėjus penktadieniui, Lietuva atsidurs Atlanto ciklono pakraštyje.

„Žymesnių kritulių dar neturėtume sulaukti, tik pietų, pietvakarių vėjas sustiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį daug kur, išskyrus pajūrį, dar laikysis artima 0 laipsnių, o dieną visą kraštą užplūs jau 4–8 laipsnių šiluma“, – sako sinoptikė.

Tuo metu šeštadienis bus gana šiltas, su nedideliu lietumi, o sekmadienis – kiek vėsesnis ir sausesnis.

Šiame straipsnyje:
Teresė Kaunienė
Orai
žiema

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų