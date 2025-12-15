Orai: savaitė bus debesuota, bet šilta

Pasak jos, antradienio naktį daug kur bus debesuota, be žymesnių kritulių.
„Drėgnose vietose pašalus susidarys plikledis, o kai kur, daugiausia pietrytiniuose, pietiniuose rajonuose, suboluos rūkas“, – pažymi T. Kaunienė. Naktį vyraus pietvakarių, pietų vėjas, kurio gūsiai sieks 6–11 m/s. Tuo metu termometrai paryčiu rodys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
Dieną dangus daug kur bus debesuotas, pietvakariniuose rajonuose – su pragiedruliais. Kritulių tikimybė visai sumenks. Vėjas laikysis pietvakarių, pietų, 5–10 m/s, o aukščiausia temperatūra sieks 1–6 laipsnius šilumos.
Trečiadienį debesų padaugės, tačiau kritulių tikimybė išliks menka.
„Pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną oras vėl sušils iki 1–6 laipsnių“, – teigia sinoptikė.
Ketvirtadienį dangus bus daugiausia debesuotas, kritulių nenumatoma. Pasak T. Kaunienės, oro temperatūra tiek naktį, tiek dieną taip pat išliks teigiama.
„Temperatūra naktį didesnėje krašto dalyje nedaug nutols nuo 0 laipsnių, tik pajūryje bus apie 2–4 laipsnius šilumos. Dieną šalyje vyraus 2–5 laipsnių šiluma, pajūryje bus laipsniu kitu šilčiau“, – prognozuoja ji.
Atėjus penktadieniui, Lietuva atsidurs Atlanto ciklono pakraštyje.
„Žymesnių kritulių dar neturėtume sulaukti, tik pietų, pietvakarių vėjas sustiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį daug kur, išskyrus pajūrį, dar laikysis artima 0 laipsnių, o dieną visą kraštą užplūs jau 4–8 laipsnių šiluma“, – sako sinoptikė.
Tuo metu šeštadienis bus gana šiltas, su nedideliu lietumi, o sekmadienis – kiek vėsesnis ir sausesnis.
