Orai Lietuvoje: kaip gyvensime likusį spalį?

Prognozuojama, kad spalio antroje pusėje oro temperatūra bus apie 0,5 laipsnio aukštesnė už standartinę klimato normą (SKN), o kritulių kiekis iki 25 proc. mažesnis už SKN.
Teigiama, kad spalio oro temperatūra bus iki 2 laipsnių aukštesnė už SKN, o kritulių kiekis iki 15 proc. mažesnis už SKN (SKN: 7,3 laipsnio ir 68 mm).
Naujausia orų prognozė
Ketvirtadienį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis truputį palis. Rytą kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, vakariniame pakraštyje vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną kai kur trumpai palis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 15 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Šušvėje ties Josvainiais – iki 25 cm, Nemune ties Panemune – iki 23 cm. Žymesnis kritimas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 30 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 29 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 26 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 11–12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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