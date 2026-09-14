 Orai: bus lietaus

Orai: bus lietaus

2026-09-14 06:39 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė naujausią orų prognozę.

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<span>Orai: bus lietaus</span>
Orai: bus lietaus / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Pirmadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.

Antradienį vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 17–21 laipsnis šilumos.

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 11 d. didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Šešuvyje ties Skirgailais – 94 cm, Minijoje ties Priekule – 53 cm. Žymesnis kilimas, iki 50 cm, stebimas Upitoje ties Eidukais.

Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais.

Numatomas vandens lygio kilimas.

Vandens temperatūra upėse 12–20, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 17, laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma18 ir daugiau laipsnių. 

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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