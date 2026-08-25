Olekas apie PUPP kartelę: jos įgyvendinimui nebuvo pasirengta

„Aš manau, kad nuo sprendimo priėmimo, nuo 2022 metų, niekas nebuvo padaryta. Tai čia yra problema, kad, priėmus tokį sprendimą, nebuvo pradėta rengtis jo įgyvendinimui“, – antradienį Seime žurnalistams sakė J. Olekas.
Pasak Seimo pirmininko, pradėjusi darbą dabartinė valdančioji dauguma į PUPP kartelę pažvelgė kitaip ir ėmė svarstyti, ar toks reikalavimas apskritai turėtų būti taikomas.
„Kai pradėjo darbą ši valdančioji dauguma, jie turėjo kitokį požiūrį – gal reikia mums nelaikyti tokios kartelės, o palikti atvirą klausimą. Todėl turime tokią situaciją“, – teigė jis.
J. Oleko vertinimu, jeigu nuo 2022 m. būtų buvę nuosekliai ruošiamasi PUPP kartelės įsigaliojimui, ankstesnę tvarką dar būtų buvę galima įgyvendinti.
„Jeigu nuo 2022 iki 2026 metų pabaigos būtų padaryti darbai ar konsultacijos, skaičius didėjęs ar parengti profesinio ruošimo centrai, mes galbūt tą darbą būtume pratęsę, būtume spėję įgyvendinti nuostatas, kurios dabar buvo prieš tai įstatyme“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Vis dėlto, anot jo, kadangi toks pasirengimas nebuvo pradėtas, šiuo metu reikėtų stabtelėti ir dar kartą įvertinti situaciją.
„Kadangi to starto nebuvo, tai nebuvo pratęsimo. Ir už tai šiandien tikrai reikia imti tą pauzę arba išvis dar kartą persižiūrėti tą situaciją aplink ir tada priiminėti sprendimus“, – sakė J. Olekas.
Antradienį Seimas susirinko į neeilinę sesiją, kurioje spręs dėl prezidento Gitano Nausėdos veto Švietimo įstatymo pataisoms. Šalies vadovas liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas pataisas, kuriomis atšaukiami nuo rugsėjo turėję įsigalioti griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui.
ELTA primena, kad 2022 m. Seime buvo priimtos Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius PUPP ne mažiau kaip 4 balais.
Vis tik 2024 m. turėję įsigalioti pakeitimai buvo atidėti iki 2026-ųjų. Tačiau liepos viduryje Seimas apsisprendė priimti pakeitimus, kuriais atšaukiamas nuo šių metų rugsėjo 1-osios turėjęs įsigalioti reikalavimas pasiekti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų bent slenkstinį lygį, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą.
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