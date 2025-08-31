Nuo spalio šiame mieste brangs viešasis transportas

Pasak jos, šis pokytis reikalingas siekiant užtikrinti stabilų viešojo transporto finansavimą ir išlaikyti gyventojams svarbius maršrutus.
Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis galimybę per 30 min. persėsti į kitą autobusą, nuo spalio kainuos vietoj 0,52 euro kainuos 0,70 euro, o vienkartinis popierinis bilietas su QR kodu pabrangs 0,50 euro ir kainuos 1,50 euro.
Iki spalio įsigyti bilietai galios 2 metus. Tuo metu bilietai su lengvatomis bus perskaičiuoti proporcingai pagal naujas bazines kainas.
Viešojo transporto bilietus šiemet brangino ir Vilniaus valdžia. Atnaujintos Vilniaus viešojo transporto (VVT) bilietų kainos įsigaliojo šių metų liepą.
Abiejų vienkartinių trumpalaikių bilietų kaina šoktelėjo 0,35 euro: pusvalandžio trukmės – nuo 0,65 iki 1 euro, 60 minučių – nuo 0,9 iki 1,25 euro.
Ilgalaikio 30 dienų bilieto (su savaitgaliais) kaina padidėjo nuo 29 iki 38 eurų, o šio laikotarpio bilietas tik darbo dienomis pabrango nuo 26 iki 35 eurų.
12 mėnesių bilietas (kalendorinėmis dienomis) nuo liepos vietoj 310 eurų dabar kainuoja 342 eurus, o 12 mėnesių (tik darbo dienomis) – 315 eurų.
