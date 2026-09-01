Nuo rugsėjo – svarbūs pokyčiai švietimo sistemoje: galios ir mokiniams, ir mokytojams

Nuo rugsėjo 1-osios visos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pirmaisiais mokslo metų mėnesiais šias tvarkas ruošiasi peržiūrėti. Kaip anksčiau teigė šios ministerijos vadovė Raminta Popovienė, jeigu paaiškės, kad šio teisinio reguliavimo nepakanka, gali tekti griežtinti reglamentavimą.
Lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose
Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus, mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius.
Iki šiol tautinių mažumų pradinėse klasėse valstybinės kalbos pamokos vykdavo 5 valandas per savaitę. Nuo naujųjų mokslo metų šis skaičius didinamas iki 7 valandų.
Tuo metu užsienio kalbų mokymuisi įvedamos lankstesnės sąlygos – nuo rugsėjo Europos Sąjungos (ES) kalbų galės mokyti gimtakalbiai specialistai, kalbą mokantys ne žemesniu, kaip C1 lygiu, įgydami pedagogo kvalifikaciją per dvejus metus.
Tikslinamos programos
Tuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) nuo rugsėjo 1d. tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų.
Taip pat plečiamas ir užduočių bei priemonių prieinamumas moksleiviams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Kaip praneša ministerija, 2026 m. rugsėjį mokyklos galės rinktis specialiąsias mokymo priemones iš Lietuvos įtraukties švietime centro patvirtinto katalogo. Šių priemonių įsigijimui ministerija skyrė 3 mln. eurų.
20 naujų sporto klasių
Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens keturiose šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių. 13 iš jų – sostinėje, 4 – Kauno rajone, 2 – Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje.
Sportininkų klasės steigiamos siekiant sudaryti sąlygas pagal sporto klubų ar federacijų programas sportuojantiems mokiniams lengviau suderinti pamokų ir treniruočių tvarkaraščius ir jau mokykloje planuoti dvikryptę karjerą.
Tiesa, šios klasės gali veikti tik tose mokyklose, kurios turi aukšto meistriškumo pratyboms pritaikytą sporto infrastruktūrą arba sudaro sąlygas sportuoti kitoje tam skirtoje sporto bazėje. Mokiniai į šias klases priimami tik su sporto organizacijos rekomendacija.
Didesnis dėmesys emocinės aplinkos gerinimui
Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija, skirta pedagogams.
Kaip anksčiau teigė R. Popovienė, mokytojai galės gauti emocinę pagalbą streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto ir patyčių, tarpasmeninių ir profesinių santykių klausimais. Tuo metu pirminę teisinę pagalbą teiks teisininkai darbo santykių ir darbo teisės, skundų, mokytojų teisių apsaugos, vidaus procedūrų, apmokėjimų už darbą, konfliktų, mokinių drausminimo ir atsakomybių, vaiko teisių, asmens duomenų apsaugos klausimais.
Be kita ko, švietimo įstaigų vadovams bus vedami specialūs mokymai smurto, patyčių prevencijos temomis. Taip pat startuos emocinių kompetencijų stiprinimo programa.
ŠMSM teigimu, naujaisiais mokslo metais švietimo įstaigų patalpose bus kabinami vienlapiai, informuojantys apie smurtą, patyčias ir pagalbą teikiančias įstaigas bei jų kontaktus.
Sieks pritraukti ir išlaikyti pedagogus darbo vietose
Be to, birželį R. Popovienė pristatė ŠMSM parengtą 2026–2028 m. priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose – lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas.
Šiuo planu numatyta ateinančiais metais plėsti prioritetinių pedagogikos studijų sąrašą – ispanų, anglų kalbos ar socialinės pedagogikos besimokantys studentai ir mokytojai galės pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas.
Pedagogams siūlomos lankstesnės įsidarbinimo bei kvalifikacijos išlaikymo sąlygos – magistro laipsnį įgiję žmonės savo kvalifikacijos lygiu nuo šiol galėtų būti prilyginami vyresniajam mokytojui. Daktaro laipsnį ar aukštesnius turintys būtų prilyginti mokytojo metodininko kvalifikacijai.
Be to, magistro laipsnį įgiję žmonės savo kvalifikacijos lygiu nuo šiol galėtų būti prilyginami vyresniajam mokytojui. Daktaro laipsnį ar aukštesnius turintys būtų prilyginti mokytojo metodininko kvalifikacijai.
Ministerija skaičiuoja, kad penkerių metų laikotarpiu mokytojų trūkumas Lietuvoje gali išaugti iki 6 tūkst. R. Popovienės teigimu, daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų.
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