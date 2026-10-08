Nuo ketvirtadienio – orų pokyčiai

Penktadienį protarpiais lietus. Vėjas naktį pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniame pakraštyje gūsiai 15–20 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 15–20 m/s, vietomis 21–23 m/s, pajūryje iki 26 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, naktį daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 7 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 45 cm, fiksuojamas Šušvėje ties Josvainiais.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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