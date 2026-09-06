Nuo 2027 metų siekiama sudaryti galimybes mokytis plaukti visiems šalies antrokams

Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį Ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu.
Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkst. antrokų – tai sudaro apie 54 procentus visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkst. vaikų.
Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta įgyvendinti 2023 metais, o iki šių metų pabaigos jai per ketverius metus numatyta skirti daugiau kaip 3 mln. eurų.
Anot ŠMSM, siekiant į mokymo plaukti programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų dar apie 2,6 mln. eurų.
„Programą numatoma tęsti ir siekiama plėsti. Tam numatoma keisti programos finansavimo modelį, kuris šiuo metu dar yra plėtojamas ir tikslinamas“, – teigiama BNS perduotame komentare.
Programą numatoma tęsti ir siekiama plėsti.
„Šiuo metu siekiama sudaryti galimybes gauti plaukimo ir saugaus elgesio prie vandens pagrindus kuo daugiau antrokų“, – priduriama jame.
Visgi ŠMSM teigia, jog iššūkių išlieka daug – maždaug 20 savivaldybių neturi standartinių reikalavimų atitinkančių baseinų.
Anot jos, standartinių baseinų nėra Joniškyje, Šiaulių rajone, Pakruojyje, Biržuose, Zarasuose, Panevėžio rajone, Raseiniuose ir kituose.
„Tačiau kai kurios baseinų neturinčios savivaldybės vis tiek dalyvauja mokymo plaukti programoje ir savo mokiniams organizuoja pavežėjimą į kaimyninę savivaldybę, pavyzdžiui, iš Pakruojo savivaldybės mokiniai važiuoja mokytis plaukti į Pasvalį“, – teigiama ministerijos atsakyme.
Savo ruožtu ministerija taip pat pažymi, jog sporto infrastruktūros situacija savivaldybėse nuosekliai gerėja – per pastaruosius penkerius metus, pasitelkus ir valstybės finansavimą, regionuose buvo pastatyta ir pradėjo veikti nemažai naujų modernių baseinų.
„Šiemet vasarą ŠMSM inicijavo naują sporto infrastruktūros plėtros pažangos priemonę, kuria siekiama iš esmės pagerinti sporto bazių prieinamumą ir kokybę šalies regionuose. Vykdant šią priemonę 2026–2028 m. savivaldybių sporto infrastruktūros plėtrai iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti 46 mln. eurų, iš kurių 19 mln. eurų yra numatyta jau 2026 metams“, – teigia ŠMSM.
Be kita ko, ministerija akcentuoja, jog dalyvavimas šioje programoje savivaldybėms nėra privalomas.
„Yra savivaldybių, kurios, ir turėdamos reikiamą infrastruktūrą, nacionalinėje programoje nedalyvauja – jos organizuoja savo programas mokiniams. Be to, net jei savivaldybė dalyvauja nacionalinėje programoje, joje neprivalo dalyvauti visos savivaldybės mokyklos“, – rašoma ŠMSM atsakyme.
BNS rašė, jog nemokamuose užsiėmimuose pradinukai mokosi išsilaikyti ant vandens, plaukti skirtingais plaukimo būdais, pasinerti po vandeniu, įgyja teorinių saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens žinių ir praktinių įgūdžių. Vaikus plaukti baseinuose moko plaukimo treneriai, turintys ne mažesnę nei dvejų metų mokymo plaukti patirtį.
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