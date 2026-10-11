Nors daug šilumos punktų šalyje automatizuoti, ne visur šildymą tai leidžia pradėti savarankiškai

Savivaldybių atstovų pateikti duomenys rodo, kad vien automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima įjungti šių sprendimų nelaukiant.
Anot Šiaulių savivaldybės, mieste automatizuotus šilumos punktus turi 855 iš 866 daugiabučių, tačiau tik 156 iš jų atitinka Šilumos ūkio įstatyme nustatytą sąlygą, leidžiančią šildymą pradėti savarankiškai.
„Šiaulių mieste beveik visi šilumos punktai yra automatizuoti. Tokių namų yra 855 iš 866, tačiau tik 156 atitinka Šilumos ūkio įstatyme aprašytą sąlygą, (…) tai reiškia, kad Šiaulių mieste 156 daugiabučiuose šildymo sezonas pradedamas spalio 1 d., nelaukiant savivaldybės sprendimo“, – Eltai nurodė Šiaulių miesto savivaldybės tarptautinių ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis.
Pasak jo, likusių 699 daugiabučių šildymo sezono pradžią ir pabaigą nustato savivaldybė. Tokia tvarka taikoma ir 10 daugiabučių, neturinčių automatizuotų šilumos punktų, bei savivaldybės įstaigoms.
Bendrovės „Šiaulių energija“ duomenimis, savivaldybės sprendimo dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos laukia 81 proc. visų bendrovės centralizuotai šildomų vartotojų – 32,5 tūkst. namų ūkių.
Sostinėje – 314 pastatų, kur šildymas priklauso nuo savivaldybės
Vilniuje neautomatizuotus šilumos punktus turi 464 pastatai. Iš jų 314 pastatų šildymo įjungimas priklauso nuo savivaldybės sprendimo.
Šiai grupei priskiriami 94 daugiabučiai, 68 individualūs gyvenamieji namai ir 152 kitos paskirties pastatai.
Likusių 150 namų pajungimas integruotam tinklui įtakos neturi.
„Tai Grigiškėse, Dvarčionyse, Salininkuose esantys namai, kuriems šiluma tiekiama iš vietinių katilinių ir juose šildymą galima pajungti nepriklausomai nuo savivaldybės sprendimo“, – Eltai nurodė Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė.
Sostinėje šildymą neautomatizuotuose punktuose numatoma pradėti kitą savaitę, pirmadienį.
Kauno, Panevėžio ir Utenos miestų duomenys
Kaune, bendrovės „Kauno energija“ Eltai pateiktais duomenimis, neautomatizuoti šilumos punktai sudaro apie 24 proc. prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prijungtų daugiabučių ir apie 22 proc. biudžetinių įstaigų pastatų.
Panevėžio miesto savivaldybės vyriausiosios komunikacijos specialistės Aistės Pranculienės teigimu, Panevėžyje iš 744 miesto daugiabučių modernizuota tik nedidelė jų dalis.
„Iš 744 Panevėžio miesto daugiabučių namų modernizuota 120“, – Eltai teigė ji.
Tuo metu Utenos savivaldybė nurodė, kad visi daugiabučių namų administratoriaus administruojami šilumos punktai yra automatizuoti.
„Mūsų turimais duomenimis, visi daugiabučių namų administratoriaus administruojami šilumos punktai yra 100 proc. automatizuoti“, – Eltai teigė Utenos rajono savivaldybės statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Brigita Šalčiūnaitė.
ELTA primena, kad Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo ketvirtadienį, spalio 1 dieną.
Iki spalio 1 dienos šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šiluma gali būti pradedama tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiro savivaldybės sprendimo.
Energetikos ministerijos duomenimis, šiuo metu daugiau kaip 85 proc. Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti.
Visgi, jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė.
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