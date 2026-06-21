 Netektis: mirė iškili pedagogė

Netektis: mirė iškili pedagogė

2026-06-21 21:34 kauno.diena.lt inf.

Eidama 87-uosius metus į Amžinuosius Tėvo namus iškeliavo pedagogė, mokslininkė Janina Staišienė (1939 - 11- 23 – 2026 - 06 -20), pranešė Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų draugija.

<span>Netektis: mirė iškili pedagogė</span>
Netektis: mirė iškili pedagogė / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

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Laisvalaikiu J. Staišienė sodininkavo buvusio Valstybinio Vilniaus pedagoginio instituto sodininkų bendrijoje „Obelėlė“, buvo sodininkų bendrijos valdybos revizore. 

Atsisveikinimas su velione vyks ypatingoje vietoje, Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sode (Kairėnų 43, Vilnius, LT-10239) esančiame namelyje ant vandens netoli pagrindinio įėjimo atvykus nuo Antakalnio pusės prie kasų (VU botanikos sodo žemėlapyje objektas pažymėtas Nr. 36), birželio 22 dieną, pirmadienį, 11–13.20 val. 

Po atsisveikinimo ceremonijos palaikai bus palaidoti Vilniaus Kairėnų kapinėse.

Šiame straipsnyje:
Janina Staišienė
mokslininkė
pedagogė

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