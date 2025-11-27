Nematomas žiemos pavojus: specialistai perspėja dėl lūžtančių medžių šakų

Kokie medžiai žiemą pavojingiausi ir kodėl? Ar galima patiems imtis pjūklo ir pavojingas šakas pjauti? Plačiau apie tai – „Ekonovus“ vyr. miškininkas Tomas Valiauskas.
– Kuo apsnigti medžiai yra pavojingi?
– Šiuo metu oro sąlygos pavojingos ne tik keliuose, bet ir miškuose. Snygis kaupiasi ant medžių lajų, ypač ant spygliuočių – pušų ir eglių. Eglės dėl savo formos šiek tiek mažiau pažeidžiamos, tačiau apatinės šakos ir kamienai vis tiek išsilenkia, ypač atviresnėse vietose. Todėl vaikštant reikia stebėti ne tik akių lygyje, bet ir žiūrėti į viršų – galima pamatyti nulūžusią ar pavojingai pakibusią šaką.
– Ar visi medžiai vienodai pavojingi? Minėjote egles ir pušis. O kaip lapuočiai – ąžuolai, beržai?
– Ąžuolai taip pat gali būti pavojingi, tačiau labiausiai linkę išsilenkti jauni beržai. Jaunesni medžiai ypač pažeidžiami – jų viršūnės laibesnės, lengviau išlinksta. Kai kur net lazdynai susidaro tunelį, kai šakos iš abiejų pusių linksta žemyn.
– Jei po tokios dienos pastebime pavojingas šakas ar medžius, kaip reikėtų elgtis?
– Reikia kreiptis į specialistus, kurie įvertins situaciją. Taip pat veikia interaktyvi platforma „Tvarkau miestą“ – joje galima pateikti pranešimą apie pavojingą medį ar šaką. Tereikia nurodyti vietą ir pridėti nuotrauką. Dabar beveik visi turi išmaniuosius telefonus, tad tai padaryti paprasta.
– O jei pavojingas medis yra mano nuosavoje teritorijoje? Ar galiu pats imtis veiksmų? Ar reikia leidimų?
– Viskas priklauso nuo teritorijos. Jei tai jūsų namų valdos teritorija, reikia kreiptis į savivaldybę ir užpildyti prašymą. Atvyks specialistai, įvertins medžio būklę ir pateiks rekomendacijas, ką daryti. Nuosavo miško atvejis – atskira tema, ten galioja kitos taisyklės, bet irgi geriausia pasitarti su miškininkais.
– Kaip dažnai medžiai lūžta dėl sniego svorio?
– Tai nutinka gana dažnai. Kai sniegas kaupiasi ant kamienų ir šakų, o temperatūra svyruoja apie nulį – tai į pliusą, tai į minusą – šakos pradeda lūžti. Tokios sąlygos ypač pavojingos net ir sveikiems medžiams.
