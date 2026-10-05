Nausėda ir pirmoji ponia sveikina šalies pedagogus: augindami žmones, kartu auginate ir Lietuvą

Šalies vadovas sveikinime pažymėjo, kad mokytojo darbas neapsiriboja vien klasės sienomis. Pasak jo, mokytojai padeda vaikams atrasti savo kelią, pastebi jų gebėjimus, padrąsina suklupus ir įkvepia siekti daugiau.
„Būti mokytoju – visada daugiau, giliau ir plačiau, niekada – tik truputį, iš dalies. (...) Kiekvieno iš Jūsų kasdienybė pripildyta įsipareigojimo augančiam žmogui. Pareigos atskleisti naujai kartai humanizmo ir žinių gelmes. Pastebėti vaiką, atpažinti jo gebėjimus, padrąsinti tada, kai nesiseka, reikalauti tiek, kiek jis gali pasiekti, parodyti kryptį suklydus“, – teigiama sveikinime.
Pasak prezidento ir pirmosios ponios, tikrieji mokytojo darbo vaisiai dažnai subręsta tik po daugelio metų, kai buvę mokiniai siekia karjeros, augina vaikus, gydo, moko, kuria, tyrinėja ar gina savo valstybę.
„Būtent dėl to Jūsų – ugdytojų – poveikis kiekvienai kartai tik dar svarbesnis, tik dar vertingesnis. Kiekviena abiturientų karta su savimi išsineša dalelę savo pedagogų talento ir išminties, mokytojo sielos didybės ir grožio – taip augame mes visi. Auga visa Lietuva“, – pabrėžiama sveikinime.
G. Nausėda ir D. Nausėdienė pedagogams palinkėjo sveikatos, kūrybos, džiaugsmo ir stiprybės, o jų profesijai – ilgai išlikti garbės ir žmogiškųjų vertybių švyturiu.
„Tariame nuoširdų ačiū Jums, mieli mokytojai, už žmones, kurių gyvenimus įžiebiate švytėjimui, praturtinate reiklumo, perduotų žinių, padrąsinimų ir gilaus rūpesčio ženklais – nuostabiu žemėlapiu ateičiai ir bendrai prasmingai būčiai“, – sakoma sveikinime.
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