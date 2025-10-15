Naujoje Tautinių mažumų taryboje – 15 tautybių atstovai

Taryba sudaryta iš tautines mažumas vienijančių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų, veikiančių tautinių mažumų teisių įgyvendinimo srityje, atstovų.
Joje dirbs 24 žmonės, bus atstovaujama Lietuvoje gyvenantiems armėnams, baltarusiams, estams, graikams, karaimams, latviams, lenkams, romams, rumunams, rusams, totoriams, ukrainiečiams, uzbekams, vokiečiams ir žydams.
Vieną vietą užims nevyriausybinės organizacijos, veikiančios tautinių mažumų teisių įgyvendinimo srityje, atstovė.
Iš viso rinkimuose dalyvavo 115 organizacijų.
Tautinių mažumų tarybos statusas įtvirtintas įstatyme. Ji veiks prie Tautinių mažumų departamento.
Tarybos paskirtis – užtikrinti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisę spręsti kultūrinius, socialinius, ekonominius, švietimo ir kitus klausimus bei atstovauti tautinėms mažumoms tautinių mažumų politikos įgyvendinimo procese.
Ji taip pat prisidės formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tautinių mažumų srityje.
Tarybos kadencija trunka penkerius metus.
2021 metais Lietuvoje gyveno 2 mln. 810 tūkst. gyventojų, iš jų 432 tūkst. save įvardijo tautinių mažumų atstovais.
