Nauji mokslo metai atnešė senų bėdų

Mokyklas ir toliau lydi tos pačios problemos – trūksta vadovėlių ir mokytojų, o daliai pedagogų teks iš naujo prisitaikyti prie dar kartą pakoreguotų ugdymo programų.
„Natūralu, kad mokytojai jau prisijaukinę programas, o dabar vėl turės žiūrėti, kas ten keičiasi“, – sakė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius.
„Kardinalaus pokyčio tikrai nėra, jos tik pakoreguotos“, – tvirtino Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
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Be to, Lietuvos mokyklose šiuo metu trūksta beveik 250 mokytojų. Labiausiai ieškoma matematikos, lietuvių kalbos ir fizikos pedagogų.
„Aš džiaugiuosi, kad tai yra perpus mažiau nei pernai. Trūkumas yra tikrai ne visu etatu“, – aiškino R. Popovienė.
Vien Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje vasarą trūko net devynių pedagogų. Vis dėlto iki mokslo metų pradžios visas laisvas vietas pavyko užpildyti.
„Viskas sukomplektuota, tačiau viskas yra laikina – šiandien turi, rytoj nebe, nes kažkas kitas gali kažką pasiūlyti arba pasikeis mokytojo motyvacija“, – neslėpė R. Komičius.
„Nepakankamai saugome mūsų mokytojus“, – pabrėžė prezidentas Gitanas Nausėda.
Užsienio kalbų mokytojų trūkumą mokyklos mėgins spręsti pritraukdamos kitų sričių specialistus.
Nuo šių mokslo metų pradės veikti ir speciali pagalbos mokytojams linija, kuri turėtų padėti pedagogams susidūrus su nerimu, perdegimu ar smurtu.
Tiesa, pokyčių laukia ir mokiniai. Mokyklos pačios nustatys, kada ir kaip mokiniai galės naudotis mobiliaisiais telefonais.
Mokyklose taip pat atsiras skrajučių ir plakatų, skirtų kovai su patyčiomis ir smurtu.
Be to, mažės privalomų socialinių valandų skaičius, o tautinių mažumų mokyklose daugės lietuvių kalbos pamokų.
Vilniuje, Kaune, Kėdainiuose ir Panevėžyje duris atvers ir dvidešimt sportinių klasių.
Iš viso naujus mokslo metus Lietuvoje pradėjo beveik 350 tūkst. mokinių, o į pirmąsias klases šiemet žengė apie 27 tūkst. vaikų.
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