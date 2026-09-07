 NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

2026-09-07 18:27
BNS inf.

NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių orlaivių iš Rusijos, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

<span>NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių</span>
NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių / S. Lisausko/BNS nuotr.

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Jos duomenimis, rugpjūčio 31-ąją NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti rusų žvalgybinio lėktuvo IL-20, tarptautine oro erdve skridusio iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.

Rugsėjo 5 dieną naikintuvai taip pat skrido atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20, judėjusio priešinga kryptimi. Abu šie lėktuvai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių ir be skrydžio plano, palaikė radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru.

Rugsėjo 1-ąją sąjungininkai skrido atpažinti ir perimti iš Rusijos į Estijos teritoriją įskridusio objekto. Vėliau NATO orlaiviai vykdė patruliavimą prie Estijos ir Rusijos sienos.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

 

 

 

Šiame straipsnyje:
NATO naikintuvai
Rusijos orlaiviai
Baltijos šalys

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