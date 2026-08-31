NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Rugpjūčio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų šturmo lėktuvų SU-24. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Tą pačią dieną oro policija skrido atpažinti ir dviejų šturmo lėktuvų SU-24M. Šie taip pat skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
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