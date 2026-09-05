Mokyklose įsigaliojo nauja tvarka: kas keičiasi?

Ką daryti su mokinių telefonais, mokyklos svarstė ilgai, tyrinėjo ir kitų šalių patirtį. Tiesa, kai kurios pasirinko ne drausti, o ugdyti.
„Vaikai turi su savimi telefonus pamokų metu ir gali išsitraukti bei naudotis tik mokytojui leidus. Dalis mokytojų naudoja telefonus pamokose ir su vyresniais tai veikia“, – pasakojo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius.
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Nuo šių mokslo metų visos mokyklos privalo turėti aiškias taisykles, kaip elgtis su mokinių išmaniaisiais įrenginiais, tad kalbama ne tik apie telefonus.
„Planšetės, išmanieji laikrodžiai ir bet kokie išmanieji įrenginiai, kuriais galima filmuoti, fotografuoti, įrašinėti, susisiekti“, – vardijo teisininkė Raimonda Joskaudienė.
Taisyklės mokyklose gali skirtis, tačiau švietimo ministrė tam neprieštarauja.
„Tikrai norėčiau paprašyti, kad tai nebūtų įvardyta atsakomybės nusikratymu. Šiandien darbo grupėje mokyklos išsakė, kad nori savarankiškumo ir daugiau autonomijos“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Kai kurios Europos valstybės šiuo klausimu pasirinko gerokai griežtesnį kelią. Italijoje, Suomijoje ir Kroatijoje telefonų naudojimą mokyklose apribojo valdžia, o Graikijoje numatytos ir rimtos nuobaudos. Pavyzdžiui, už naudojimąsi telefonu mokiniui gali grėsti net pašalinimas iš mokyklos.
Lietuvoje kiekviena ugdymo įstaiga gali pasirinkti skirtingą tvarką.
„Vienos mokyklos visai uždraus telefonus atsinešti, kitos mokyklos įpareigos telefonus išjungti, bet leis juos laikyti savo kuprinėje, trečios mokyklos padarys vietas su užraktais, kur galės pasidėti savo telefonus“, – aiškino R. Joskaudienė.
Priešingai nei Graikijoje, Lietuvoje nekalbama ir apie itin griežtas bausmes. Tik po kelių įspėjimų mokykla gali ryžtis telefoną paimti.
„Pastaba, rašytinė pastaba, o jei labai piktnaudžiauja, tuomet konfiskuojame ir tėvelius kviečiame, kad atsiimtų“, – tikino R. Komičius.
Tiesa, numatytos ir išimtys esą jei mokiniui skubiai reikia susisiekti su artimaisiais, jis gali kreiptis į mokyklos darbuotojus.
„Jei staigiai reikia susisiekti, tuomet gali prieiti mokykloje prie bet kurio suaugusio žmogaus ir susisiekti skubiu klausimu“, – sakė Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė.
Išimtys numatytos ir mokiniams, kuriems išmanusis įrenginys reikalingas dėl sveikatos.
„Galbūt serga cukriniu diabetu, yra matavimo programėlės ir tuo reikia naudotis“, – aiškino R. Joskaudienė.
Švietimo ministrė žada stebėti, kaip mokykloms seksis taikyti naująją tvarką, tačiau kol kas neįvardija kaip dažnai ir kokiu būdu tai bus daroma.
„Įvertinsime po kažkurio laikotarpio. Jei matysime, kad mokykloms sekasi sunkiau susitarti, reikės griežtinti reikalavimus“, – kalbėjo R. Popovienė.
Ekspertai savo ruožtu įspėjo, kad skirtingos taisyklės mokyklose gali dar labiau išryškinti jų skirtumus. Negana to, ilgainiui tai esą gali atsispindėti ir mokinių rezultatuose.
„Kai ateis dvylikta klasė, egzaminai ir bus rezultatai blogi, bus daug verksmų ir ieškojimo priežasčių. Mobilieji telefonai – viena tų priežasčių“, – neslėpė žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas.
Ministerijos duomenimis, pernai tik 12 proc. mokyklų svarstė visiškai uždrausti mobiliųjų telefonų naudojimą.
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