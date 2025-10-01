Mirė su klastinga liga kovojusi ir tautiečius įkvėpusi Veronika

„Su giliu liūdesiu dalijamės žinia, kad mūsų mylima Veronika nuo šiol mus lydės savo šviesa iš dangaus. Jos kelias buvo kupinas išbandymų, bet dar labiau – ryžto, šviesos ir tikėjimo gyvenimu. Veronika drąsiai pasitikdavo kiekvieną dieną, dovanojo šypseną kitiems ir įkvėpė mus visus net tada, kai ją pačią lydėjo labai sunkus išbandymų ir gydymo laikotarpis. Jos stiprybė, jautrumas, gilus akių žvilgsnis ir širdies gerumas liks amžinai mūsų atmintyje. Tegul ši šviesa, kurią ji skleidė, apgaubia artimuosius ir kiekvieną, kas ją pažinojo. Nė vienas vaikas, nė viena šeima neturėtų patirti tokio skausmo. Tai neteisybė, kurios negalime priimti, tačiau galime kartu nešti Veronikos šviesą toliau – padėdami tiems, kurie šiandien dar kovoja“, – trečiadienio vakarą paskelbta feisbuke.
Mamų unijos bendruomenė reiškė nuoširdžią užuojautą Veronikos šeimai, bičiuliams ir visiems, kuriems teko džiaugsmas ją pažinti ir su ja bendrauti.
„Tegul Veronikos šviesa ir meilė, kurią ji paliko, tampa švelniu paguodos šaltiniu. Su šviesa ir pagarba. Nuotraukoje – besišypsanti ir tyru žvilgsniu žvelgianti Veronika, kurią įamžino „Fotana“ photography“, – skelbė „Mamų unija“.
Atsisveikinimas su Veronika vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas” (Olandų g.22) 6 salėje, spalio 2d. nuo 16 val. iki 21val.
Spalio 3d., 16 val., išnešimas.
Laidotuvės vyks Rokantiškių kapinėse.
Primename, kad iki šešiolikos metų Veronika gyveno labai intensyvų gyvenimą – mokslai, tinklinio treniruotės ir varžybos. Prasidėjus karantinui ir apmažinus veiklas, mergina netikėtai pajuto ūmų kojos skausmą, netrukus ji ėmė tinti. Toliau viskas vyko žaibišku greičiu – vizitas pas gydytoją, magnetinio rezonanso tyrimas ir tiesiu taikymu į chemoterapijos skyrių. Biopsijos procedūra patvirtino negailestingą diagnozę – osteosarkoma, piktybinis kaulinio audinio navikas, su metastazėmis plaučiuose. Šiemet moteris atšventė 21-erių gimtadienį.
(be temos)