 Ministerijai nepavyko išrinkti LMT vadovo, peržiūrėjus tvarką konkursą tikimasi skelbti šiemet

Ministerijai nepavyko išrinkti LMT vadovo, peržiūrėjus tvarką konkursą tikimasi skelbti šiemet

2026-09-13 10:21
Paulius Perminas (BNS)

Nuolatinio vadovo nuo balandžio neturinti Lietuvos mokslo taryba (LMT) be jo bus dar kurį laiką – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teigimu, naujo pirmininko išrinkti nepavyko, peržiūrimos konkurso tvarkos.

<span>Ministerijai nepavyko išrinkti LMT vadovo, peržiūrėjus tvarką konkursą tikimasi skelbti šiemet</span>
Ministerijai nepavyko išrinkti LMT vadovo, peržiūrėjus tvarką konkursą tikimasi skelbti šiemet / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

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„Iš dviejų kandidatų nebuvo pasirinktas nė vienas, todėl konkursas bus skelbiamas pakartotinai. Pakartotinis konkursas būtų skelbiamas atlikus reikiamus teisės aktų pakeitimus. Tikimės, kad konkursas bus paskelbtas šiais metais“, – BNS nurodė ministerija.

Šiuo metu laikinuoju institucijos pirmininku yra paskirtas buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis. Jis vadovaus, kol bus paskirtas naujasis.

Laikinojo vadovo LMT prireikė po to, kai parlamentas balandžio pabaigoje iš vadovo pareigų atleido nuo 2023-iųjų kovo šią poziciją užėmusį Gintarą Valinčių.

Beveik iškart po to Švietimo ministerija paskelbė konkursą pirmininko pareigoms užimti. Tuomet numatyta, kad paraiškas bus galima teikti iki gegužės pabaigos, tačiau konkursas buvo pratęstas iki birželio.

„Tikėdamasi pritraukti daugiau kandidatų į šią poziciją, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija peržiūri Lietuvos mokslo tarybos pirmininko atrankos teisinį reguliavimą“, – nurodoma komentare BNS.

Buvusio pirmininko G. Valinčiaus atleidimą Vyriausybė parlamentui pateikė balandžio pradžioje, nes kiek anksčiau LMT valdyba vienbalsiai nusprendė nepatvirtinti praėjusių metų tarybos ataskaitos.

Lietuvos mokslo taryba yra valstybinė įstaiga, patarianti Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, plėtojanti programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.

Mokslo tarybos pirmininką penkerių metų kadencijai skiria Seimas.

Šiame straipsnyje:
LMT
Lietuvos mokslo taryba
Juozas Augutis
LMT vadovas
konkursas

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