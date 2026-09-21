Iš meteorologų – perspėjimai: pasidalijo žemėlapiu ir rekomendacijomis

Kaip matyti Lietuvos hidrometeorologijos pavojingų meteorologinių reiškinių žemėlapyje, perkūnija pirmadienį prognozuojama Klaipėdos, Telšių, Tauragės, Šiaulių, Kauno ir Marijampolės apskrityse.
Pavojaus lygis – pavojingas.
Rekomendacijos:
Žaibuojant likite patalpoje.
Ištraukite buitinius prietaisus iš maitinimo šaltinio ir nesinaudokite kištukiniais lizdais.
Jei esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite.
Būkite pasirengę galimiems elektros tiekimo sutrikimams.
Jei esate išvykę automobiliu, užsidarykite langus ir likite jame.
Pirmadienį Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpi lietūs. Vietomis perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daugiausia rytiniuose, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje apie 13, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 21 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Tenenyje ties Miestaliais – iki 43 cm, Nevėžyje ties Panevėžiu – iki 28 cm, Lėvenyje ties Kupiškiu – iki 24 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 20 cm per parą.
Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 11–19, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16–17, laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai