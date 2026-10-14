Meteorologas: turėsime gerą progą nudirbti likusius darbus lauke

Kaip jis skelbė mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“, sušils iki 12–16 laipsnių šilumos. „Kadangi lietaus tikimybė bus maža, todėl turėsime gerą progą nusidirbti likusius darbus lauke ar tiesiog pasigrilinti kažką skanaus. Kad būtų aiškiau, normali oro temperatūra įdienojus spalio viduryje yra 9–14 laipsnių šilumos, tad daugiau už tai jau laikytina šilčiau nei vidutiniškai. Iš kitos pusės dėl ramių orų naktimis ims formuotis šalnos. Dėl debesų/rūko jų vis dar pavyksta išvengti“, – teigė G. Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienio dieną daug kur palis. Vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje apie 10, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Šeštadienį be žymesnio lietaus. Vėjas pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–10 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienį kai kur nedidelis lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, kitomis dienomis truputį atšals“, – teigė sinoptikai.
Hidrologinė situacija
Spalio 14 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Nemune ties Smalininkais – iki 45 cm, Tenenyje ties Miestaliais – iki 29 cm. Žymesnis kritimas: Upitoje ties Eidukais – iki 30 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 12, Baltijos jūroje – 13–14 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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