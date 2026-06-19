Meilės Lukšienės premijos laureate išrinkta matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė

Gimnazijoje ji dirba šešerius metus, toje pačioje, kurią ir baigė.
Pedagogės teigimu, stiprus mokytojo ir mokinio ryšys yra viena svarbiausių sėkmingo ugdymo sąlygų, todėl ypatingą dėmesį pati skiria dialogui, emocinei mokinių savijautai bei individualių poreikių pažinimui.
„Matematikos pamokoje neturi būti baimės. Jeigu mokinys bijo suklysti, jaučia nerimą, – neišmoks ne tik matematikos, bet ir kitų dalykų. Todėl atvirumu, ramybe pirmiausia kuriu saugią atmosferą klasėje, nes viskas galų gale susiveda į saugią bendruomenę“, – teigė M. Baranauskaitė.
Pranešime teigiama, jog matematikos pamokose mokytoja taiko STEAM ugdymo principus, nes nori parodyti matematikos ryšį su realiu pasauliu, mokslu, technologijomis ir kasdienėmis situacijomis.
Taip pat naudoja patyriminio, projektinio ir bendradarbiavimu grįsto mokymo metodus, skatinančius mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, problemų sprendimo gebėjimus bei aktyvų įsitraukimą į mokymąsi.
M. Baranauskaitė nuo 2024 metų dirba ir Vytauto Didžiojo universiteto STEAM didaktikos centre, kuriame prisideda prie inovatyvių ugdymo praktikų sklaidos ir šiuolaikinės STEAM didaktikos stiprinimo. Jos teigimu, ši veikla leidžia nuolat augti profesiškai, dalintis patirtimi su pedagogų bendruomene ir ieškoti naujų būdų, kaip modernizuoti matematikos ugdymą bei stiprinti mokinių motyvaciją mokytis.
Anot ministerijos, premija laureatei bus įteikta spalio mėnesį kartu su Metų mokytojo premijomis pažymint Tarptautinę mokytojų dieną.
Nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos pradžią, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.
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