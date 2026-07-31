Medininkų žudynių metinių minėjimas: šalies vadovai akcentavo laisvės kainą

Prezidentas Gitanas Nausėda savo kalboje teigė, kad Medininkų žudynės primena sudėtingą, tačiau drąsų Lietuvos valstybės atkūrimo kelią, o tą rytą tarnybą atlikę pareigūnai pasirinko nebijoti ir liko savo poste, nors suvokė gresiantį pavojų. Pasak šalies vadovo, jų pasiaukojimas ir šiandien stiprina visuomenės ryžtą ginti laisvę bei primena pareigą budėti tėvynės sargyboje.
„Sovietinė imperija, mūsų tautai palikusi daugybę skausmingų randų, ilgainiui sužlugo ir subyrėjo. Tačiau priešo grėsmė niekur neišnyko. Brutalus, tarptautines teisės normas pažeidžiantis Rusijos karas Ukrainoje šiandien kelia grėsmę visos Europos saugumui. Todėl privalome padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad apsaugotume savo tėvynę“, – sakė G. Nausėda.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Medininkuose žuvę pareigūnai valstybės sieną gynė beveik plikomis rankomis, o jų svarbiausias ginklas buvo pareiga ir meilė Lietuvai. Be to, ministro pirmininko teigimu, Rusijos karas prieš Ukrainą dar kartą patvirtina, kad Lietuva negali prarasti budrumo.
„Šiandien mes esame Europos Sąjungos (ES) ir NATO nariai, turime galingų ir patikimų sąjungininkų, turime profesionalias ir gerai techniškai aprūpintas tarnybas. Tačiau esu tikras, kad visų svarbiausia buvo ir lieka mūsų pačių atsakomybė, supratimas, jog laisvė nėra dovana“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Pastarajam pritarė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, vykstant karui Ukrainoje Medininkų tragedija nėra tik istorinis įvykis – ji išlieka priminimu apie pareigą saugoti valstybę ir demokratiją.
„Norėčiau apie karą kalbėti tik istoriniuose minėjimuose. Deja, šiandien jis vyksta visai šalia mūsų. Todėl Medininkų tragedija nėra tolima praeitis. Ji nėra ir nebus dar vienu istorijos puslapiu“, – kalbėjo J. Olekas, pabrėždamas, kad tai yra moralinis įsipareigojimas kiekvienai kartai saugoti valstybę ir jos demokratiją.
ELTA primena, kad 1991 m. liepos 31 d. pasienio su Baltarusija Medininkų pasienio kontrolės poste sovietų omonininkai nužudė septynis Lietuvos valstybės sieną saugojusius muitinės ir policijos pareigūnus. Žudynėse, patyręs itin sunkius sužeidimus, išgyveno tik vienas – muitininkas Tomas Šernas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)