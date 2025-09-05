Medikus vilios pinigais – šiame mieste ženkliai padidino išmoką

Radviliškio ligoninės Vidaus ligų skyriuje dirba tik dvi gydytojos ir abi pensininkės. Jei jos dabar išeitų iš darbo, skyrius liktų be medikų. Greičiausiai jį tektų uždaryti.
„Šiaip truktų terapeutų, vidaus ligų gydytojų. Tai tris mielai įdarbintumėme. Turime vieną gydytoją rezidentą, bet dar du metus jis mokosi rezidentūroje, tai galėsime jį įdarbinti po dviejų metų“, – kalbėjo Radviliškio ligoninės direktorė Aušra Čiūdarienė.
Radviliškio poliklinikoje kol kas situacija geresnė.
„Bet numatomam psichiatrijos dienos stacionarui reikalingi tikrai bus vaikų ir suaugusių psichiatrai, taip pat į tą grupę įeina ir ergoterapeutai, jų irgi mums reikės“, – šnekėjo Radviliškio rajono poliklinikos slaugos administratorė Greta Gudžiūnienė.
Vadinasi, tikrai ieškos trijų gydytojų. Administracija tikisi, kad problemų nekils, mat rajono valdžia trūkstamiems specialistams padidino išmoką. Įsipareigoję Radviliškyje išdirbti trejus metus, gydytojai gali gauti 25 tūkst. eurų.
„Pavyzdžiui, jeigu jauna šeima norėtų atsikelti kažkur netoli ar į Radviliškį, ar Šiaulius, manau, kad gali, pavyzdžiui, imant banko paskolą gyvenamajam būstui. Pirminis įnašas, 25 tūkst., manau, tikrai nemaža paskata“, – nurodė Radviliškio ligoninės direktorė.
Išmoka padidinta dešimčia tūkstančių eurų. Iki šiol gydytojai galėjo gauti 15 tūkst.
„Ta konkurencija tarp savivaldybių yra. Didžiosioms savivaldybėms yra tikrai lengviau pritraukti medikus, todėl turime būti aktyvesni, apsukresni ir teikti geresnius pasiūlymus“, – teigė Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis.
Vietiniai tikisi, kad išmokos gydytojams sumažins eiles. Dabar pas gydytoją specialistą Radviliškyje laukia po kelis mėnesius.
„Ypač jeigu pasirenki gydytoją, tai išvis daugiau kaip pusę metų reikia laukti. Ką darysi, kažkokios pagalbos vis tiek ieškome“, – aiškino pašnekovė.
Radviliškyje sensta ir slaugytojai. Tad savivaldybė įvedė 250 eurų stipendiją slaugos studijų studentams, kurie įsipareigos po mokslų bent trejus metus išdirbti Radviliškio rajono gydymo įstaigose.
„Didžiąją dalį turime garbingo amžiaus. Šiai dienai gal didelio trūkumo nejaučiame, bet mes, projektuodami į priekį, norime užsiauginti tą jaunąją kartą“, – kalbėjo K. Račkauskis.
Dabar dirbančių slaugytojų amžius gąsdina. Jaunimo yra, bet mažai. Gerai, kol pensinio amžiaus slaugytojos nori dirbti, bet jei jos visos išeitų, situacija pasikeistų kardinaliai.
„Manau, kad čia tai didesnė problema negu gydytojai tikrai, nes turime nemažą dalį virš 60 metų. Taip sakome, kad po 3 metų bus tikrai tragedija“, – šnekėjo A. Čiūdarienė.
„Mūsų įstaigoje yra ir pensinio amžiaus, ir priešpensinio. Tos, kurios pensijoje, kažkaip noriai pasilieka. Tos, kurios yra priešpensinio, irgi negali sakyti, kad norėtų išeiti“, – pabrėžė Radviliškio rajono poliklinikos slaugos administratorė.
Rokiškis išskirtiniais atvejais medikams skiria po 50 tūkst., Pasvalys gydytojų įsikūrimui moka iki 28 tūkst. Daugiausia – net iki 60 tūkst. eurų – medikai gali gauti atvykę dirbti į Akmenės rajoną.
