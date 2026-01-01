Kauno regione – medikų pagalbos kvietimų bumas

Apžvelgdama Kauno regiono dispečerinės darbą pamainos vyr. gydytoja portalui kauno.diena.lt sakė, kad sulaukta net šimtu kvietimų daugiau nei įprastai. Dalis buvo tik konsultuota, išvykimų skaičius per pastarąją budėjimo parą – 653.
„Diena buvo gana rami. Ryte kreipėsi žmonės daugiausiai dėl savo turimų ligų, širdies skausmo“, – pasakojo pamainos vyr. gydytoja.
Ji išskyrė atvejį, kad pavyko atgaivinti žmogų, kurį ištiko klinikinė mirtis. Pranešimas gautas 10.30 val. Greta buvę žmonės vyrą gaivino telefonu instruktuojami, kol brigada vyko į įvykio vietą. Gaivinimą perėmusiems medikams pavyko atstatyti kraujotaką, žmogus atgavo sąmonę.
Nuo 20–21 val. buvo iškvietimų štilis. Bet jų pasipylė po vidurnakčio.
Kaip jau rašėme, Kauno regione fejerverkai sužalojo tris vyrus: nudegintas veidas, sužeistos akys.
„Kaune kvietimai susiję su sužeidimais, susijusiais su alkoholiu, kompanija. Lietuviai gal jau mokosi, kaip saugiai elgtis su petardomis, bet su alkoholiu vis tiek draugauja. Šiąnakt dominavo tokie kvietimai: sumuštas, sužeistas, nukritęs. Jų banga prasidėjo pirmą valandą nakties ir tęsėsi iki ryto“, – apžvelgė atstovė. Vienas žmogus sužalotas Laisvės alėjoje.
Ji išskyrė atvejį, kai medikai 4.10 val. Kaune vyko į iškvietimą dėl sužalotos nepilnametės. Pastaroji – galimai išprievartauta.
Naujųjų išvakarėse 22.16 val. medikai iškviesti dėl Kaune nuo tilto nušokusio vyro. „Puikus gelbėtojų darbas. Vyrą sugebėjo surasti Nemune naktį, tamsoje, srovė neša, ir išgelbėti“, – kalbėjo medikė.
Vyro būklė buvo sunki ir dėl patirtų traumų, ir dėl ledinio vandens. Nuvežtas į ligoninę.
Pašnekovė apgailestavo, kad kolegoms, deja, nepavyko išgelbėti Vilkaviškyje peiliu sužaloto vyro. Į pagalbą jam ir artimiesiems buvo išsiųsti keturi medikų ekipažai.
