Martynas Katelynas: tikrai netikiu

Pasak jo, tai vienetiniai atvejai, kai pareigūnai nesąžiningai naudojasi tarnybine padėtimi.
„Tokių situacijų tikrai yra. Mes nesame kitokie žmonės – visame pasaulyje tai vyksta, bet tikrai tikiu, kad tarnybos valosi iš vidaus. (...) Aš džiaugiuosi, kad laikinasis pasienio tarnybos vadas ėmėsi aktyvių veiksmų. (...) Aš sistemine korupcija mūsų statutinėse tarnybose tikrai netikiu, bet kad yra pavienių atvejų, tai, žinoma, pripažįstu“, – po to, kai šią savaitę VSAT sulaikė tris ryšiais su kontrabandininkais įtariamus pasieniečius, trečiadienį sakė Vilniaus rajone ugniagesių gelbėtojų pratybas stebėjęs M. Katelynas.
Ministras žurnalistams sakė, kad pasieniečius prižiūri VSAT imuniteto valdyba, pareigūnus taip pat stebi kriminalinės žvalgybos padalinys, kuris fiksuoja neaiškių veikėjų bandymus užmegzti kontaktus su pareigūnais.
„Ši profesija, apskritai statutinės tarnybos nėra pakankamai finansuojamos ir galbūt pareigūnai susivilioja siūlomais pinigais“, – teigė M. Katelynas.
Pasak jo, „susivilioję lengvais pinigais pareigūnai įklimpsta į liūną ir ima dirbti ne valstybei, o kriminalinėms grupuotėms“. Ministro teigimu, tam stengiamasi užkirsti kelią, tačiau jei nei prevenciniai pokalbiai, nei įspėjimai neveikia, galiausiai pareigūnai „įklimpsta“, o tada lieka tik jų sulaikymas.
„Visi nesielgiantys sąžiningai, nesielgiantys skaidriai, atsakys įstatymų nustatyta tvarka“, – sakė ministras.
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