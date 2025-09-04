Mamos kova su švietimo sistema: pirmokui pasiūlė rinktis lenkų mokyklą?

Paskutinėmis dienomis prieš rugsėjo 1-ąją šimtai vaikų dar nežinojo, ar gaus mokyklą ir turės kur mokytis. LNK laidoje „KK2“ daugiavaikė mama pasidalijo savo patirtimi.
„Negavome vietos iš karto, mums buvo pasakyta, kad mūsų vaiko net nesvarstys, nes pagal teritoriją mums priklauso Sausio 13-osios progimnazija. Bet mums čia per kamščius užima bent jau pusę dienos“, – pasakojo Olga Krulikovska.
O. Krulikovska augina tris vaikus. Du vyresnėliai jau lanko Trakų Vokės gimnaziją – netoli namų. Mama norėjo, kad ten pat mokytųsi ir pirmokėlis. Nors jaunėlis Trakų Vokės gimnazijoje lankė priešmokyklinę grupę, pirmoje klasėje jam vietos neatsirado.
Likus savaitei iki rugsėjo pirmosios O. Krulikovska dar nežinojo, kur mokysis jos pirmokėlis. Mamai buvo pasiūlyta leisti sūnų į mokyklą Karoliniškėse – už keliolikos kilometrų nuo namų.
„Buvo kitas variantas – leisti vaiką į Lentvarį, bet į lenkų mokyklą. Ką žinau, ar vaikui ten nebūtų trauma, kai yra vaikas lietuvių grupėje, o čia – lenkų“, – aiškino moteris.
Daugiavaikė mama nusprendė pradėti kovą su švietimo sistema – ėmė filmuoti vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Po įrašų „Facebook“ įvyko stebuklas – Olgos sūnui atsirado vieta Trakų Vokės gimnazijoje.
„Man atrodo, įkėliau įrašą 10 val., o 12 val. man jau paskambino iš Švietimo skyriaus, kad tuoj paskambins, išsiaiškins, kokia situacija, gal laisvų vietų yra. Nors laiške buvo parašyta, kad laisvų vietų nėra. Galiausiai atsirado ta laisva vieta“, – prisiminė O. Krulikovska.
Tokių vaikų, kurie likus kelioms dienoms iki rugsėjo pirmosios nežinojo, kur reikės mokytis, Vilniuje – šimtai.
Naujausi komentarai