„Maisto bankas“: tai geriausias rezultatas nuo 2020 metų

Anot „Maisto banko“, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų.
Iš viso akcijos metu aukota 84 tūkst. 664 kartus, o vidutinė vieno paaukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 euro.
Organizacijos teigimu, žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms.
Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp penkių dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų.
Daugiausia – 72 tūkst. 28 vienetus – gyventojai paaukojo makaronų. Antroje vietoje atsidūrė įvairios kruopos – 35 tūkst. 977 vienetai. Trečiąją vietą užėmė mėsos ir žuvies konservai, jų surinkta 31 tūkst. 226 vienetai. Toliau eina aliejus – 30 tūkst. 328 vienetai ir cukrus – 23 tūkst. 302 vienetai.
„Šios akcijos rezultatai dar kartą parodė, kokia stipri yra Lietuvos žmonių bendrystė. Beveik 300 tūkst. paaukotų maisto produktų yra labai konkreti pagalba žmonėms, kuriems jos šiandien labiausiai reikia“, – sakė „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
41-oji „Maisto banko“ akcija vyko 374 parduotuvėse, 70 Lietuvos miestų ir miestelių. Tarp daugiausia maisto produktų paaukojusių miestų išsiskyrė Alytus, Marijampolė, Utena, Mažeikiai, Kėdainiai, Vilkaviškis, Kretinga, Tauragė, Anykščiai ir Plungė.
Greta „Maisto banko“ padalinių ir skyrių daugiausia paramos savo globojamiems žmonėms surinko savarankiškumo namai „Žiburys“, Maltos ordino pagalbos tarnyba ir VšĮ „Atsigręžk į vaikus“.
Surinkti produktai bus perduoti nepasiturintiems žmonėms per akcijoje dalyvavusias nevyriausybines organizacijas ir „Maisto banką“. Šiemet maistą savo globojamiems žmonėms rinko 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 „Maisto banko“ skyrių bei padalinių.
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