LRT taryba sutarė dalį posėdžių transliuoti viešai, toliau ieškos Vidaus audito tarnybos vadovo

„Buvo atlikti pakeitimai LRT tarybos darbo reglamente – nuspręsta, kad nuo gruodžio mėnesio dalis LRT tarybos posėdžių bus vieši ir transliuojami. Taip pat bus skelbiama LRT tarybos darbotvarkė ir metinis planas, ko anksčiau nebuvo daroma“, – BNS teigė LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas.
Anot jo, kiekvieno posėdžio pabaigoje tarybos nariai apsispręs dėl ateinančio posėdžio viešinimo.
„Komercinio jautrumo klausimai neturės viešumo, nebent manysime, kad tai – viešasis interesas. Kitame posėdyje svarstysime LRT aktualijas, etikos kontrolieriaus ataskaitą“, – sakė M. Jurkynas.
Antradienį taip pat nuspręsta skelbti naują LRT vidaus audito tarnybos vadovo konkursą, nes vėl buvusiame konkurse „nė vienas kandidatas negavo daugumos balsų“.
„Nuspręsta kuo greičiau paskelbti naują konkursą, pasitelkiant išorės įmonę, kuri padėtų atlikti atranką. (...) Valstybės kontrolės pateiktos rekomendacijos LRT veikloje bus kaip tam tikros gairės būsimam LRT vidaus audito tarnybos vadovui“, – kalbėjo tarybos vadovas.
Jis vylėsi, kad Vidaus audito tarnybos vadovą pavyks rasti per artimiausius mėnesius.
Be kita ko, posėdyje aptartas Valstybės kontrolės auditas.
„Kadangi tokios didelės organizacijos kaip LRT valdyme šito klausimo aptarimas yra reikalingas nuodugnus ir išsamus, paprašėme LRT administracijos pateikti informaciją, kodėl Valstybės kontrolės aptikti sisteminio pobūdžio pažeidimai – didesnio ar mažesnio masto – tarybai nebuvo akcentuoti“, – sakė jis.
BNS rašė, kad Valstybės kontrolė lapkričio pradžioje pristatė Seimo pavedimu atliktą įstaigos auditą. Didžiausi LRT nustatyti trūkumai susiję su paslaugų įsigijimais neskelbiant viešųjų pirkimų, socialinėmis garantijomis, kai dalis darbuotojų dirba pagal autorines sutartis.
Dalis politikų, įskaitant LRT auditą inicijavusių „Nemuno aušros“ atstovų, teigia, jog nustatyti įstaigos veiklos trūkumai yra kritiniai ir reikalaujantys įstaigos vadovų atsakomybės.
Tuo metu pati LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė tikina neketinanti trauktis iš pareigų bei žada įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.
Pasak M. Jurkyno galimo vadovės pasitraukimo taryba taip pat nesvarstė. Jo teigimu, atsakingo valdymo principai pirmiausia reikalauja išsiaiškinti situaciją.
Reaguojant į šias išvadas ir poreikį sparčiau finansuoti gynybą, dalis politikų siūlo lėtinti LRT biudžeto augimą.
Pagal dabartinę transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėtų augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų. Šiemet LRT finansavimas siekia per 79,6 mln. eurų.
„Laukiame Seimo sprendimų dėl LRT biudžeto, ten yra įvairių variantų. LRT taryba pasisako už tai, kad būtų nuosaikus augimas, atsižvelgiant į gynybos poreikius. Nuosaikumas yra gana abstrakti sąvoka, nes natūralu – LRT, kaip organizacija, turi įstatymu patvirtintą misiją: šviesti visuomenę, veikti krizės sąlygomis“, – sakė M. Jurkynas.
Pasak jo, taip pat svarbu, kad įvedant pokyčius nenukentėtų LRT darbuotojų darbo užmokestis.
Kaip skelbė BNS, šiuo metu LRT biudžetas susideda iš 1 proc. surenkamo GPM ir 1,3 proc. akcizų. Siekiant sulėtinti augimą, šiuos rodiklius svarstoma mažinti.
