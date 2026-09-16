LRT baigė patikrinimą dėl Samoškaitės: ji neberašys politinėmis temomis

„LRT baigė rugpjūtį pradėtą vidinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Sprendimas priimtas, tačiau jo LRT negali komentuoti dėl asmens duomenų apsaugos ir kitų teisės aktų reikalavimų“, – trečiadienį BNS perduotame komentare teigia transliuotojo administracija.
„Vidinio patikrinimo komisija rekomendavo LRT portalo vadovybei įvertinti galimas E. Samoškaitės interesų konflikto ir nešališkumo rizikas. Po tokio įvertinimo nuspręsta, kad Eglė Samoškaitė rašys nepolitinėmis temomis“, – priduria LRT.
Kaip rašė BNS, LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl E. Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo, prokuratūrai nustačius, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje balandį rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei.
Kaip nurodo transliuotojas, LRT vidinio patikrinimo komisija taip pat pateikė rekomendacijas, kurias įgyvendindama LRT stiprins asmeninių įrašymo priemonių naudojimo vidaus kontrolę.
Be to, LRT vidinio patikrinimo komisija rekomendavo Redakcinės politikos priežiūros komisijai įvertinti poreikį tikslinti ir papildyti Redakcinės politikos nuostatas dėl įrašymo priemonių disponavimo, apskaitos ir naudojimo žurnalistinėje veikloje kriterijų.
„Atsižvelgdama į tai Redakcinės politikos priežiūros komisija organizuoja LRT kūrybinių darbuotojų visuotinį susirinkimą, kuriame bus priimti sprendimai dėl Redakcinės politikos pakeitimų“, – teigia LRT administracija.
BNS skelbė, kad rugpjūčio pradžioje, nutraukus tyrimą dėl LSDP tarybos posėdyje palikto tušinuko, po kelių dienų aukštesnysis prokuroras nusprendė jį atnaujinti.
Pati E. Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet neigia įrenginį palikusi minėtame posėdyje.
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