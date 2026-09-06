 Liūtys pridarė žalos: ties Kartena vanduo išplovė kelią – pravažiuoti nebeįmanoma

Liūtys pridarė žalos: ties Kartena vanduo išplovė kelią – pravažiuoti nebeįmanoma

2026-09-06 11:54 kauno.diena.lt inf.

Pastarųjų dienų smarkios liūtys pridarė žalos Vakarų Lietuvoje. Kartenos apylinkėse vanduo išplovė dalį kelio Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena, todėl viena jo atkarpa šiuo metu yra nepravažiuojama.

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Apie susidariusią situaciją sekmadienį pranešė Kartenos seniūnija.

„DĖMESIO! Kelias 2222 Vėžaičiai–Mikoliškiai–Kartena ties Abakų km. upelio Kūlupis perlaida išplauta, kelias nepravažiuojamas. Pasirinkite kitą maršrutą“, – socialiniame tinkle informavo seniūnija.

Gyventojų užfiksuotuose vaizduose matyti smarkiai pakilęs Kūlupio upelio vanduo ir apgadinta kelio vieta. Dėl išplautos perlaidos transporto priemonėmis pravažiuoti nebegalima.

Vairuotojai raginami nevažiuoti šia kelio atkarpa ir iš anksto rinktis alternatyvų maršrutą.

Feisbuko nuotr.

Vakarų Lietuvoje pastarosiomis dienomis iškrito gausus kritulių kiekis. Dėl stiprių liūčių vandens lygis mažesnėse upėse ir upeliuose gali sparčiai kilti, o dideli vandens srautai kelia pavojų keliams bei kitai infrastruktūrai.

Šiame straipsnyje:
Kartena
išplautas kelias
nepravažiuojamas kelias
lietus

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