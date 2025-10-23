Lietuvos vadovai smerkia oro erdvės pažeidimą, kai į šalį įskrido du Rusijos lėktuvai

„Smerkiame Rusijos veiksmus ir karinių lėktuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę. Matome, kad pastaruoju metu šių incidentų tiktai daugėja, ne tik Lietuvoje“, – Prezidentūros parengtame vaizdo komentare sakė G. Nausėda.
„Mūsų Užsienio reikalų ministerija, neabejoju, artimiausiu metu turėtų iškviesti Rusijos ambasados atstovus ir įteikti protesto notą“, – pažymėjo Lietuvos vadovas.
Tuo metu I. Ruginienė patikino, kad situacija yra visiškai kontroliuojama.
„Mūsų tarnybos veikė tiksliai – du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai pakilo į orą, nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu tęsia patruliavimą. Tai dar vienas sėkmingo ir koordinuoto mūsų tarnybų darbo pavyzdys“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbė premjerė.
„Šis incidentas dar kartą parodo, kad Rusija elgiasi kaip teroristinė valstybė, nepaisanti tarptautinės teisės ir kaimyninių šalių saugumo. Tačiau tokie veiksmai mūsų nepaveiks – Lietuva išlieka tvirta, vieninga ir pasirengusi apsiginti“, – teigė I. Ruginienė.
Savo ruožtu, G. Nausėda įvykį pavadino grubiu tarptautinės teisės ir Lietuvos oro erdvės pažeidimu, į kurį negalima nereaguoti.
„Ir kartu tai labai gerai atspindi tą svarbą klausimų, kuriuos kaip tik mes šiandien svarstome Europos Vadovų Tarybos formate ir tikrai sprendimai, kuriuose ketiname priimti, yra pirmiausia nukreipti į Lietuvos oro gynybos stiprinimą“, – sakė prezidentas.
Socialiniame tinkle „X“ jis pridūrė, kad incidentas patvirtina ir poreikį stiprinti visos Europos oro gynybos parengtį.
Kaip rašė BNS, kariuomenės duomenimis, galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdęs orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 apie 18 val. maždaug 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ir pasišalino joje išbuvę apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą, buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai.
Naujausi komentarai