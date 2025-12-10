 Lietuvos pajėgos – tarptautinėse pratybose Suomijoje

Lietuvos pajėgos – tarptautinėse pratybose Suomijoje

2025-12-10 17:15 kauno.diena.lt inf.

Praėjusią savaitę Suomijos įlankoje vyko tarptautinės pratybos „Stingdantys vėjai 2025“, kuriose dalyvavo Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Skalvis“ (M53) ir Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono Seklių vandenų komandos kariai.

Užduotis: į Suomijoje vykusių tarptautinių pratybų scenarijų buvo įtraukta užduotis pasitikti Lietuvos kariuomenės vadą ir užtikrinti jo apsaugą.
Užduotis: į Suomijoje vykusių tarptautinių pratybų scenarijų buvo įtraukta užduotis pasitikti Lietuvos kariuomenės vadą ir užtikrinti jo apsaugą. / KJP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Stingdantys vėjai 2025“ (angl. „Freezing Winds 2025“) – pagrindinės Suomijos laivyno pratybos, skirtos regioninių gynybos planų vykdymo treniravimui, sąjungininkų sąveikos stiprinimui ir jungtinių jūrinių pajėgumų testavimui.

Tai kartu ir ataskaitinės Suomijos laivyno nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių pratybos.

Pratybose buvo numatytos priekrantės gynybos, oro ir jūrų žvalgybos užduotys, desanto atgrasymo veiksmai.

Pagal pratybų scenarijų lietuvių fuzilieriai buvo priskirti Suomijos karinių jūrų pajėgų Priekrantės gynybos brigados žvalgų kuopai.

Dieną ir naktį vykdytos kovinio šaudymo pratybos, į pratybų scenarijų buvo įtraukta užduotis pasitikti Lietuvos kariuomenės vadą ir užtikrinti jo apsaugą.

Dominuojančios veiklos: žvalgyba, infiltracija ir eksfiltracija, naudojant suomių katerius „Watercat“ (M12), rajono žvalgyba pėsčiomis ir su bepiločiais orlaiviais, ilgalaikio stebėjimo posto apsauga, taktinė medicina.

Pratybose dalyvavo apie 5 tūkst. karių ir apie 20 kovinių bei paramos laivų iš Suomijos, Belgijos, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos ir JAV, taip pat NATO Nuolatinės parengties jūrinės grupės SNMG1 (angl. „Standing NATO Maritime Group 1“) laivai.

Šiame straipsnyje:
Suomija
tarptautinės pratybos Stingdantys vėjai 2025
Lietuvos karinės jūrų pajėgos
Skalvis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų