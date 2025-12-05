Lietuvos laivas „Skalvis“ ir fuzilieriai treniravosi tarptautinėse pratybose Suomijoje

Pratybose dalyvavo Karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Skalvis“ (M53) ir Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių bataliono Seklių vandenų komandos kariai, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Pagal pratybų scenarijų lietuvių fuzilieriai buvo priskirti Suomijos karinių jūrų pajėgų Priekrantės gynybos brigados Žvalgų kuopai. Dieną ir naktį jie dalyvavo kovinio šaudymo pratybose, į pratybų scenarijų buvo įtraukta užduotis pasitikti Lietuvos kariuomenės vadą ir užtikrinti jo apsaugą.
Iš viso pratybose dalyvavo apie 5 tūkst. karių ir apie 20 kovinių bei paramos laivų iš Suomijos, Belgijos, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, taip pat NATO Nuolatinės parengties jūrinės grupės SNMG1 laivai.
„Stingdantys vėjai 2025“ – pagrindinės Suomijos laivyno pratybos, skirtos regioninių gynybos planų vykdymo treniravimui, sąjungininkų sąveikos stiprinimui ir jungtinių jūrinių pajėgumų testavimui.
