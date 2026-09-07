Lietuvos kariuomenė: privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių

Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejuose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto Didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione.
Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnę dalį sudaro karo prievolininkai, patekę į šaukiamųjų sąrašus ir išreiškę norą tarnybą atlikti pirmumo tvarka. Kariuomenės vertinimu, toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motyvaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo noru prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo.
Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po dvidešimties metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto Didžiojo jėgerių batalioną.
Vytauto Didžiojo jėgerių batalionui privalomosios tarnybos kariai nėra naujiena – privalomosios pradinės karo tarnybos kariai čia tarnavo dar pirmaisiais atkurtos Lietuvos kariuomenės dešimtmečiais ir sudarė reikšmingą bataliono personalo dalį. Keičiantis dalinio paskirčiai ir vis labiau specializuojant jo rengimą, privalomosios tarnybos karių buvo atsisakyta, o 2005 metais Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas tapo pirmuoju Lietuvos kariuomenės daliniu, visiškai sukomplektuotu iš profesinės karo tarnybos karių.
Pasak kariuomenės, tarnybą Specialiųjų operacijų pajėgose gali pradėti tik atranką sėkmingai įveikę karo prievolininkai. Jų laukia ne tik bazinis karinis rengimas, bet ir specializuoti rengimo elementai – parašiutininko, drono operatoriaus, veikimo vidaus vandens telkiniuose bei kitas pasirengimas. Kiekviena tarnybos diena pareikalaus pastangų, drausmės ir gebėjimo peržengti savo galimybių ribas. Bus akimirkų, kai teks kovoti ne tik su nuovargiu, bet ir su savimi. Būtent tokiais momentais formuojasi kario charakteris, pasitikėjimas šalia esančiu žmogumi ir suvokimas, ką iš tiesų reiškia būti komandos dalimi. Baigę devynių mėnesių tarnybą, kariai galės dalyvauti atrankoje į Specialiųjų operacijų pajėgas ir, ją sėkmingai įveikę, tęsti kelią profesinėje karo tarnyboje.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione tarnybą pradėjusių privalomosios pradinės karo tarnybos karių laukia pažintis su viena svarbiausių kariuomenės veiklos sričių – logistine parama.
„Būtent logistika užtikrina, kad kariniai vienetai būtų aprūpinti, galėtų judėti, vykdyti užduotis ir išlaikyti kovinį pajėgumą. Tarnybos metu kariai įgis praktinių įgūdžių, susijusių su paramos organizavimu, aprūpinimu ir kitomis kariuomenės veiklai būtinomis užduotimis“, – dėstoma Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai.
Pirmosiomis tarnybos dienomis abiejų batalionų kariai susipažins su karinių vienetų vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdiene veikla. Jie bus aprūpinti reikiama ekipuote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarke ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą.
Pirmuosius tris mėnesius kariai dalyvaus baziniame kario kurse. Jo metu jie įgis pagrindinių karinių žinių ir praktinių įgūdžių, mokysis taktikos pagrindų, ginklų valdymo, topografijos, pirmosios medicinos pagalbos, ryšių procedūrų bei kitų kariui būtinų disciplinų.
Baigę bazinį parengimą, kariai tęs specializuotą rengimą savo vienetuose ir bus ruošiami konkrečioms pareigoms. Vytauto Didžiojo jėgerių batalione daugiau dėmesio bus skiriama Specialiųjų operacijų pajėgų veiklos specifikai (visus 9 mėnesius rengimas vyks tik Vytauto Didžiojo jėgerių batalione), o Vytenio batalione – logistinės paramos užduotims ir kariuomenės aprūpinimo grandinei.
Tarnybą baigę kariai galės tęsti tarnybą profesinėje karo tarnyboje, studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje arba papildyti Lietuvos kariuomenės aktyvųjį rezervą.
ELTA primena, kad šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal ją, atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos.
Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
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