Lietuvoje minimos Baltijos kelio 36-osios metinės

Klaipėdos Sąjūdžio parke vyks kūrybinės dirbtuvės, koncertas ir parasparnių oro pasirodymas. Kartu renginys skirtas paminėti ir ANBO lėktuvų sukūrimo 100-metį.
Kaune Baltijos kelio minėjimas vyks Nemuno saloje, kur yra planuojama koncertinė programa pagal grupės „The Beatles“ dainas.
Vilnius–Panevėžys automagistralės 91,1 kilometre Baltijos kelio dienai paminėti bus giedamas himnas.
Šiauliuose minėjimo proga organizuojamas koncertas Saulės laikrodžio aikštėje.
Baltijos kelio minėjimo renginiai vyks ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose – juose bus organizuojamos diskusijos, parodos, žygiai, koncertai, filmų peržiūros.
1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias pakto pasirašymo sukaktuves, per protesto akciją, pavadintą Baltijos keliu, apie du milijonai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis sudarydami gyvą daugiau kaip 650 kilometrų ilgio žmonių grandinę nuo Gedimino bokšto Vilniuje iki Hermano bokšto Taline.
