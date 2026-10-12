Lietuvoje – kruša, smarkus lietus ir žaibai

Kaip skelbia sinoptikai, sekmadienio dieną daug kur trumpai palijo, vietomis iškrito smulki kruša ir fiksuoti pavieniai žaibų išlydžiai. Aukščiausia oro temperatūra 12–15 laipsnių šilumos. Naktį daug kur protarpiais palijo, Nidoje – smarkiai. Kai kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 4–10 laipsnių šilumos.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Šalčiausia buvo Varėnoje, kur oras (1,5 m aukštyje) atvėso iki 2,4 laipsnio šilumos, o dirvos paviršiuje (5 cm aukštyje) šalo iki 1,5 laipsnio.
Savaitės pabaigoje į šalį atkeliavęs ciklonas atginė rudenišką darganą ir vėsesnius orus. Anot sinoptikų, naują savaitę situacija šiek tiek keisis, antroje jos pusėje bus šiek tiek šilčiau.
Kaip mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbė meteorologas Gytis Valaika, pirmadienio diena bus sausesnė. Dieną tik vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Gali pasitaikyti pavienių perkūnijų.
„Kitas reiškinys, kuris bus dažnas naują savaitę, tai – šalnos dirvos paviršiuje. Jeigu iki šiol jos buvo tik silpnos ir tik vietomis, tai per ateinančias kelias dienas jų pasitaikys daug kur. Iš kitos pusės, dienomis nebus šalta, turint galvoje jog jau spalio vidurys“, – rašė G. Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad pirmadienį vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Antradienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–4 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, 7–12 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 12 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Minijoje ties Priekule – iki 31 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 36 cm, Yslykyje ties Kyburiais ir Akmenoje-Danėje ties Kretinga – iki 46 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 54 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 14–15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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