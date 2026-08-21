Lietuvoje – ir smarkus lietus, ir perkūnija

Penktadienį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Meteorologas Gytis Valaika mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė, kad penktadienis bus sausesnis ir šiltesnis nei ankstesnės dienos, o šeštadienį vėl smarkiau palis.
„Dabartiniai skaičiavimai rodo, jog Lietuvą aplankys pietinis ciklonas. Bus daug lietaus. Daugiausia turėtų lyti Vakarų Lietuvoje, kur vietomis gali iškristi iki 30–50 mm (t. y. bent 1–2 savaičių kritulių kiekis per vieną parą). Dalis kitų orų modelių rodo ir didesnius skaičius. Nežiūrint to, tai – pietinis ciklonas ir kaip dažniausiai būna, tokie dariniai ne visada pasiduoda prognozėms, tad informaciją kol kas reikėtų vertinti atsargiai. Intensyviausių kritulių zona dar gali pasislinkti į vieną ar kitą pusę. Sulauksime ir smarkesnio vėjo bei perkūnijos“, – teigė meteorologas.
Anot tarnybos, šeštadienį lietus, vietomis smarkus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 7–12 m/s, dieną vakarinių krypčių, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 20 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 7 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Bartuvoje ties Skuodu – 13 cm, Leitėje ties Kūlynais – iki 16 cm ir Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – iki 22 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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