Lietuvoje – bobų vasara: gydytojai siunčia svarbią žinią

Voratinkliai jau matomi ne tik ant medžių, bet ir skraido ore, kabinasi ant drabužių. Tai reiškia viena – Lietuvą pasiekė bobų vasara.
„Šiomis dienomis bus tarp 17–22 laipsnių šilumos. Kitomis dienomis temperatūra bus žemesnė“, – sakė sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Šilčiausia bus pietiniuose ir pietvakariniuose Lietuvos rajonuose. Jei vėjas pasisuks iš pietryčių, daugiau šilumos sulauks ir vakarinė šalies dalis. Vėsiausia bus rytiniuose rajonuose – aplink Ignaliną ir Zarasus.
Lietaus šią savaitę beveik nenusimato. Tiesa, palyginti su praėjusiais metais, šis ruduo kol kas yra šaltesnis ir lietingesnis.
„Išimtis bus trečiadienis, kuomet ir naktį, ir dieną visai netoli Lietuvos, šiauriau slinks banguotas atmosferos frontas. Jo debesys spės pasiekti mūsų šiaurės vakarinius, šiaurinius rajonus“, – teigė sinoptikė.
Tiesa, gydytojai perspėjo, jog svarbu stebėti ne tik aukščiausią dienos temperatūrą, bet ir bendrą jos vidurkį. Esą po bobų vasaros kasmet išauga sergamumas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Į medikus kreipiasi ne tik peršalimo ligomis sergantys žmonės, bet ir pacientai, kuriems paūmėja raumenų, sąnarių ar nugaros skausmai. Pasak specialistų, temperatūros svyravimai gali sustiprinti jau esančius sveikatos sutrikimus.
„Patariama sluoksniuoti rūbus, kad būtų galima keistis. Jei per daug šiltai apsirengiama, tuomet ryte bus gerai. Dieną sušylama ir žmogus suprakaituoja, o vėliau vėl atvėsta. Galima daug greičiau taip susirgti“, – aiškino Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Aleksandra Liepaitė.
Anot sinoptikų, kartu su bobų vasara atėjo ir šalnos. Gyventojai savo ruožtu socialiniuose tinkluose jau dalijosi apšerkšnijusiais gamtos vaizdais.
Artimiausiomis naktimis šalnos labiausiai tikėtinos rytiniuose rajonuose.
„Kai kur dirvos paviršiuje tikėtinos šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Paskui šalnos pasitraukia, o antros savaitės viduryje, tiksliau net nuo penktadienio, vėl turėtų sugrįžti šalnos ir jau tada žiūrėsime. Galbūt jau turėsime ir pavojingas šalnas, kuomet bus siunčiami perspėjimai“, – pasakojo S. Dalinkevičiūtė.
Teigiama, jog kitą savaitę orai prastės – į Lietuvą sugrįš ciklonai, kurie atneš daugiau lietaus.
Naujausi komentarai